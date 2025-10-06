Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Die beiden europäischen Gipfel in Kopenhagen haben gezeigt: Der Wille zur gemeinsamen Verteidigungsprojekten angesichts der russischen Bedrohungen ist da, wenn auch konkrete Entscheidungen nicht getroffen wurden. Bis 2030 sollten die EU-Länder eine höhere, von den USA unabhängige Verteidigungsfähigkeit erreicht haben, das Projekt der EU-Kommission sieht Investitionen in Höhe von 800 Milliarden Euro vor.

Gastgeber Dänemark selbst war das jüngste Ziel russischer Provokationen: Ende September waren der Flughafen Kopenhagen und weitere Flughäfen in Jütland Ziel von Drohnenflügen, was zum zeitweiligen Aussetzen des Flugverkehrs und zu Chaos führte; auch wurden Drohnen in der Nähe dänischer Militäranlagen gesichtet. „Dänemark ist im Krieg, in einem Hybridkrieg“, meint hierzu Regierungschefin Mette Frederiksen.