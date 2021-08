Bei einem verheerenden Erdbeben in Haiti sind mindestens 1.400 Menschen getötet und rund 6.900 verletzt worden. Darüber hinaus wurden zahlreiche Gebäude zerstört. Rettungskräfte und Bürger bargen in den Stunden nach dem Unglück viele Menschen aus den Trümmern. Das jüngste Beben, dessen Stärke die US-Behörde USGS mit 7,2 angab, ereignete sich am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr nahe der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Während des Wochenendes erschütterten mehreren Nachbeben das Land, die nach USGS-Angaben Stärken bis 5,8 erreichten. „Es muss mit zahlreichen Toten und Verletzten sowie starken Schäden an Gebäuden und Infrastruktur gerechnet werden. Es kommt weiterhin zu starken Nachbeben“, warnte das Auswärtige Amt.

Anhaltende Gewalt in Haiti durch Bandenkriminalität

In der Vergangenheit hatte bereits die eskalierende Bandengewalt in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Es habe zahlreiche Tote und Verletzte gegeben, insbesondere seit dem 1. Juni, teilte die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha) mit. Hunderte Wohnhäuser und kleine Geschäfte seien in Brand geraten, Hintergrund seien demnach Kämpfe zwischen Banden um Kontrolle über Stadtgebiete. Zudem sei die Polizei nicht in der Lage, für Sicherheit und Schutz zu sorgen.

Nach Angaben der Ocha ist etwa ein Drittel des Gebietes von Port-au-Prince derzeit von Gewalt betroffen, die von geschätzt 95 bewaffneten Banden ausgehe. Seit Anfang Juni seien die Kämpfe um die Kontrolle über einzelne Stadtgebiete eskaliert. In Gesundheitszentren der betroffenen Gegenden könne kaum gearbeitet werden – in einer Zeit, da Haitis ohnehin überstrapaziertes Gesundheitssystem unter einer Zunahme der Coronavirus-Fälle leidet.

Attentat auf Präsident Moïse

Bereits vor dem schweren Erdbeben steckte Haiti in einer tiefen Krise aus Armut, Gewalt und Korruption – es gab nicht einmal mehr ein Parlament. Am 7. Juli wurde Staatspräsident Moïse nachts in seinem Haus ermordet. Unbekannte waren in die Residenz in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince eingedrungen und hatten ihn erschossen. Nach Angaben der Nationalpolizei des Karibikstaats wurden vier mutmaßliche Täter getötet und zwei weitere festgenommen, der Mord gehe auf das Konto einer schwer bewaffneten Söldnertruppe aus dem Ausland. Insgesamt bestand das Mordkommando, nach Angaben der Polizei, aus insgesamt 28 schwer bewaffneten Männern. Es kam zu mehreren Festnahmen.

Wahl eines Übergangs-Präsidenten

Der Mordanschlag auf den haitianischen Präsidenten hatte ein Machtvakuum entstehen lassen. Zwei Männer erklärten sich am Tag nach dem Attentat zum Interims-Regierungschef. Der Senat ist bis heute nicht beschlussfähig, wählte aber seinen bisherigen Präsidenten Joseph Lambert zum Übergangs-Nachfolger des ermordeten Staatspräsidenten Moïse.

Interims-Premierminister und damit Regierungschef sollte der Neurochirurg Ariel Henry werden, welchen Moïse vor seinem Tod noch für dieses Amt ernannt hatte. Henrys geplante Vereidigung war nach dem Attentat allerdings ausgefallen. Stattdessen erklärte sich Außenminister und bisheriger Interims-Premierminister Claude Joseph zum amtierenden Interims-Regierungschef.

Mutmaßlicher Auftraggeber festgenommen

Ein haitianischer Arzt aus Florida soll den Mord an Haitis Präsident Moïse durch Söldner in Auftrag gegeben haben. Die Polizei nahm den 63-Jährigen fest, welcher am 11. Juli in einem Privatflugzeug nach Haiti gekommen sei. Er habe die kolumbianischen Söldner angeheuert, um die Präsidentschaft an sich zu reißen.

Humanitäre Notlage

Die instabile politische Situation und die anhaltende Bandengewalt zwingen die Menschen des Landes nach wie vor zur Flucht. Humanitäre Hilfe, Essen und Trinkwasser werden dringen gebraucht. Es komme zu Gewalt und Straßenblockaden.

Die Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) schickte nach dem jüngsten Beben ein Expertenteam in das zerstörte Land. Such- und Rettungsarbeiten des Internationalen Roten Kreuzes konzentrierten sich auf die Gegend um die besonders vom Erdbeben betroffenen Städte Jérémie und Les Cayes. Die Organisation sandte Notfallspezialisten, welche angaben, dass Hilfsgüter für mindestens 4.500 Menschen bereitstünden. Darüber hinaus würden in Panama und der Karibik Notfallgüter bereitgehalten.

