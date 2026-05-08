- Die juristische Implosion der Afghanistan-Aufnahmen
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die rechtliche Grundlage der Afghanistan-Aufnahmen der Ampel-Regierung offengelegt. Der brisante Befund: Zehntausende Menschen wurden über ein System aufgenommen, das offenbar nicht rechtlich gedeckt war.
Es ist ein Urteil, das man zweimal lesen muss, um seine Tragweite zu begreifen. Und vielleicht ein drittes Mal, um zu verstehen, was es politisch bedeutet. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat in einem Beschluss zum Ortskräfteverfahren Afghanistan die rechtliche Grundlage der Aufnahmeprogramme offengelegt. Anlass war die gerichtliche Beantwortung einer Frage, die seit Monaten politisch im Raum steht: Kann eine neue Bundesregierung frühere Aufnahmezusagen einfach kassieren?
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