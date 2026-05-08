Aktivsten von Kabul Luftbrücke und Campact stehen während einer symbolischen Protestaktion am Weltflüchtlingstag zur Unterstützung mehrerer Klagen von Afghanen gegen die Bundesregierung vor dem Auswärtigen Amt.
Aktivsten von Kabul Luftbrücke und Campact während einer Protestaktion zur Unterstützung mehrerer Klagen von Afghanen gegen die Bundesregierung. / picture alliance/dpa | Michael Brandt

Humanitäre Programme Die juristische Implosion der Afghanistan-Aufnahmen

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die rechtliche Grundlage der Afghanistan-Aufnahmen der Ampel-Regierung offengelegt. Der brisante Befund: Zehntausende Menschen wurden über ein System aufgenommen, das offenbar nicht rechtlich gedeckt war.

VON ULRICH THIELE am 8. Mai 2026 6 min

Ulrich Thiele

Autoreninfo

Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Zuletzt erschien von ihm: "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

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Es ist ein Urteil, das man zweimal lesen muss, um seine Tragweite zu begreifen. Und vielleicht ein drittes Mal, um zu verstehen, was es politisch bedeutet. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat in einem Beschluss zum Ortskräfteverfahren Afghanistan die rechtliche Grundlage der Aufnahmeprogramme offengelegt. Anlass war die gerichtliche Beantwortung einer Frage, die seit Monaten politisch im Raum steht: Kann eine neue Bundesregierung frühere Aufnahmezusagen einfach kassieren?

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C. Schnörr | Fr., 8. Mai 2026 - 19:49

… zieht die „von dem Völkerrecht Kommende“ zur Rechenschaft?!

Christa Wallau | Fr., 8. Mai 2026 - 19:54

N i e m a n d !!!

soistes | Fr., 8. Mai 2026 - 20:35

man getrost den Schweinen zum Fraß hin werfen. Und die mit dem "vereinfachten Völkerrecht Diplom" sowie alle mitwirkenden bei diesem Programm, haben sowas die komplette Haftung zu übernehmen. Es ist mir dabei völlig egal ob deren Parteivermögen, Privatvermögen oder was auch immer umgehend eingezogen wird. Und wenn diese danach komplett mittellos sind. Scheiß drauf!

Jeder einzelne Bundesbürger muss seine Steuern abdrücken oder für was auch immer, er ist hierzu verpflichtet.

Aber die kollektive Denkstörung in diesem Land oder wo auch immer diese herkommt, fügt unserem Land Schäden in Milliardenhöhe zu. Siehe z. B. auch die verkorkste Energiewende an oder die Aussage die Tage: "Es wurde nicht in die Sozialsysteme eingewandert".

Es wird Zeit das diese einfachste verfestigte Intelligenz dafür finanziell haftbar gemacht wird & zwar mit Ihrem gesamten Vermögen. Es reicht sowas von!!!!!

Danke Ulrich Thiele für die Recherche

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