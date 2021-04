Byron Bay – ein idyllischer Strandort zwischen Sydney und Brisbane – war schon immer beliebt bei den Reichen und Schönen. Nicht umsonst hat „Thor”-Star Chris Hemsworth dort ein 20-Millionen-Dollar-Haus. Doch auch andere Hollywood-Stars jetten immer häufiger von Los Angeles nach Down Under, um wie Matt Damon in Byron Bay zu flanieren, wie Idris Elba in Sydney Party zu machen oder wie Nathalie Portman im Blue Mountains Nationalpark wandern zu gehen.

Und sie sind bei Weitem nicht die einzigen: Zac Efron teilt sein Camping-Abenteuer Down Under auf Instagram, und auch Mark Wahlberg und Julia Roberts sind nach Australien gekommen, um ein Covid-freies und damit relativ normales Leben zu genießen. Denn aufgrund strenger Quarantänemaßnahmen, lokaler Lockdowns und (theoretisch) geschlossener Grenzen registriert der fünfte Kontinent nur noch selten Covid-19-Fälle.