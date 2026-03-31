- Nicht nur nett
Heiner Wilmer zieht die Sympathien auf sich. Doch als neuer Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz und neuer Bischof von Münster wird er auch manche enttäuschen müssen, wenn er die Kirche durch aktuelle Krisen und politische Spannungen führen will.
Weltbekannt ist Heiner Wilmer schon, zumindest in der katholischen Welt. Der Bischof von Hildesheim gab 2018 kurz nach seiner Ernennung ein Interview im Kölner Stadt-Anzeiger. Darin erklärte er: „Der Missbrauch von Macht steckt in der DNA der Kirche.“ Der einfache Satz sorgte für große Aufregung. Sollte nun also die ganze Kirche verdorben sein, meinte das der Bischof?
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