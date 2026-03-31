Heiner Wilmer im Porträt - Nicht nur nett

Heiner Wilmer zieht die Sympathien auf sich. Doch als neuer Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz und neuer Bischof von Münster wird er auch manche enttäuschen müssen, wenn er die Kirche durch aktuelle Krisen und politische Spannungen führen will.