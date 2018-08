„Freundin, Iran, Ehefrau, Körpergröße, Größe, Twitter, Kinder, Frau, Russland“ – zeigt Google an, wenn man Heiko Maas eingibt. Zumindest hier ist klar, was die Deutschen über ihren Außenminister wissen wollen. Doch wie sieht es aus, wenn sich Heiko Maas direkt den Fragen der Bürger stellt? Das hat er nun auf Facebook versucht. Zugelassen waren Fragen zum Verhältnis der USA und Deutschland. Ein heikles Thema, denn Maas forderte jüngst in einem Gastbeitrag im Handelsblatt eine „balancierte Partnerschaft“ mit den USA. Kanzlerin Angela Merkel beeilte sich sofort, dies als seine private Meinung abzutun, die nicht mit der Bundesregierung abgestimmt gewesen sei.

Was im Kabinett also offenbar so nicht besprochen wurde, startete dann auf Facebook: die Fragen der User reichten von dem Atomabkommen mit dem Iran, über den Umgang mit Donald Trumps Twitternachrichten, bis zu dem Nordsee-Gasline-Projekt Nord Stream 2. Heiko Maas' kurze Antworten waren dann aber erwartbar phrasenhaft und nichtssagend, teilweise außerdem ungewollt komisch. Auf die Frage, warum es so wenige weibliche Botschafterinnen gebe, erwidert Heiko Maas: „Wir arbeiten dran.“ Allzu bildlich will man sich diese Antwort nicht vorstellen. Ob wir denn so abhängig von den USA seien, wie die Medien das darstellen, will Missagh Ghasemi wissen. „Nein, sind wir nicht. Wir brauchen uns gegenseitig. HM“, so unser Außenminister. Sich „gegenseitig brauchen“? Er hätte auch einfach sagen können, klar sind wir abhängig, aber die USA ebenso.

Fünf Ausrufezeichen und drei Einsen

Die Wirkung seines Kürzels HM entfaltete zudem teils unglückliche Lesarten. So verwendet klang es einerseits als würde Maas all seine Aussagen in Frage stellen. Wie ein Schuljunge, der an der Tafel unsicher zum Lehrer hochlunzt und „Hmmmmm?“ sagt. Anderseits klang es, als würde er die Intelligenz der Fragenden anzweifeln: „Hmmmmm, wie das hast du nicht gewusst? Dein Ernst?“ Leise hört man den im Internet beliebten Satz „Ob du dumm bist, habe ich gefragt“ und möchte noch fünf Ausrufezeichen und drei Einsen hinzufügen.

Inhaltlich lieferte er ohnehin wenig. Das Statement der Kanzlerin scheint gewirkt zu haben, Maas folgt der Linie der Bundesregierung. Der User Florian Stuhldreier wollte gerne wissen, welche konkreten Schritte die Bundesregierung unternehmen möchte, um die wirtschaftlichen Aktivitäten deutscher Unternehmen im Iran zu schützen. Darauf der Außenminister: „Ich habe immer gesagt, wir werden an dem Abkommen mit Iran festhalten, solange der Iran das auch tut. Und dazu müssen wir auch sicherstellen, dass deutsche Firmen weiter im Iran tätig sein können und dass der internationale Zahlungsverkehr mit dem Iran aufrechterhalten wird. Sonst wird die Wirtschaft im Iran kollabieren und es wird vieles schlechter. HM“ Danke für nichts, möchte man da sagen. Hm. Und was soll bitte „sonst wird vieles schlechter“ bedeuten? Müssen die Iraner beim Kochen dann etwa den Safran weglassen? Hm.

Die Krux mit dem Internet

Im Bezug auf das Atomabkommen wollte der User Fabian Grummes dann wissen, wieso daran festgehalten wird, obwohl es nie vom Iran unterschrieben wurde. Er verweist auf ein Interview in der Zeit. „Glauben Sie nicht alles, was im Internet steht ;-) HM“ Tja, dooferweise steht seine Antwort ja auch im Netz. Und was macht die jetzt glaubwürdig und besagten Artikel in der Zeit nicht? Ach, das ist aber auch eine Krux mit dem Internet. Vielleicht sollte er sich beim nächsten Mal auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren: Seine Körpergröße und Twitter. Dann klappt's auch mit der Kommunikation mit Donald Trump.