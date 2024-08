Aber welche Themen werden diesen Wahlkampf entscheiden? Was treibt die Amerikaner wirklich um? Und welche Swing States könnten am Ende das Zünglein an der Waage sein? Unsere Autorin Lisa Davidson lebt in den USA. In einer fünfteiligen Serie zur US-Wahl stellt sie die wichtigsten Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Innenpolitik, Außenpolitik und Gesellschaft sowie das Prinzip der wichtigen Swing States vor. Im heutigen zweiten Teil geht es um die Innenpolitik.