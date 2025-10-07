Verhandlungen zwischen Israel und Hamas - „Geiseln sind die wichtigste Karte der Hamas“

Hans-Jakob Schindler, Sicherheitsexperte und langjähriger Beobachter extremistischer Gruppierungen im Nahen Osten, spricht im Interview über die aktuellen Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Ägypten. Trumps Friedensplan zeige bereits gute Ansätze, auch wenn weitere Hürden bestehen.