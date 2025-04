Trumps Zollkrieg gegen die Welt beflügelt die Kreativität in den Clipmedien: von Instagram bis X werden Satiren aller Art gepostet und begeistert geteilt. Auf TikTok findet sich jetzt ein Kurzfilm aus dem Genre der animierten Fabel, in dem der Adler USA mit seinem Baseball-Schläger auf eine Reihe anderer Tiere bzw. Staaten einprügelt. Jeder Schlag erzeugt eine Prozentzahl bzw. Zollerhöhung – es beginnt mit dem gallischen Gockel, dem 24 Prozent übergeholfen werden. Am Ende versucht sich der Rüpel am Panda.

Die Ästhetik ist dem deutschen Publikum aus dem Franchise „Kung Fu Panda“ seit 2008 bekannt. Der Panda ist in seiner Statur den Attacken besser gewachsen als Äffchen oder Kater vor ihm. Er rangelt bei 20 Prozent noch mit, nimmt bei 34 den Schläger an sich, es geht hin- und her. Bis bei 125 der Spuk ein Ende findet, als Panda-China merkt, dass er seinen eigenen Prügel hat. Dann zieht er ab, grummelnd, 什么都不是 – shenme dou bushi – „das bringt doch nichts“. Der Adler bleibt verdattert am Straßenrand zurück.

Aufmerksamkeit kann Trump. Der US-Präsident verfolgt in seiner Handelspolitik zwei große Ziele: die eigene Realwirtschaft wiederzubeleben und Chinas Aufstieg einzudämmen. Seit China nicht mehr vor allem als Werkbank der Welt für niedere Dienstleistungen zu haben ist, zum Nutzen und zur Entlastung amerikanischer und europäischer Konsumenten und Produzenten, werden Preis und Folgen dieses Arrangements nach und nach sichtbar: China hat sich entwickelt und dabei von der Dividende der „späten Geburt“ profitiert, indem es „alte“ Industrien in Modernisierungsprozesse integriert oder abgewickelt hat: China hat nachgeholt, von Fehlern und Erfolgen der vormals Großen gelernt, um sodann den Rest der Welt in vielen Bereichen zu überholen. So weit, so erwartbar die Entwicklung, angesichts der geographischen, ethnographischen und kulturellen Grundaufstellung.

China findet immer mehr Verbündete, für Handelskooperationen und gegen die US-Zölle

Tatsächlich ist die arbeitsteilige Vernetzung der chinesischen Wirtschaft weltweit tief verankert, wächst dynamisch und profitiert von ihrer enormen Anpassungsfähigkeit an lokale Anforderungen, ebenso wie von einer Steuerung des Staates mit mittelschwerer Hand. Besonders eng ist China mit den USA verwoben. Als größter Warenhersteller der Welt steht China nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie weltweit an erster Stelle bei der Produktion von mehr als 40 Prozent der 500 wichtigsten Industrieprodukte der Welt. Dem US Census Bureau zufolge waren Smartphones im Jahr 2024 mit einem Gesamtwert von 41,7 Milliarden US-Dollar der größte US-Import aus China, während in China gebaute Laptops mit 33,1 Milliarden US-Dollar an zweiter Stelle standen. Ein Beispiel: Wedbush Securities (Sitz in Los Angeles) schätzt, dass etwa 90 Prozent der iPhone-Produktion und -Montage in China angesiedelt sind.

Die Mechanik der Eingriffe in den freien Handel ist nichts Neues. Wie CNN berichtet, verlor der US-Agrarsektor bereits während des Handelskriegs 2018 rund 27 Milliarden US-Dollar, wobei 71 Prozent der Verluste damals Sojabohnen betrafen, zugunsten Brasiliens. Zugleich werden die Handelsbeziehungen zwischen China und Brasilien immer enger, nicht zuletzt in neuen Allianzen wie BRICS: China ist seit 2009 größter Handelspartner, während Brasilien im Jahr 2024 auf Platz 11 der größten Handelspartner Chinas rangierte. China findet immer mehr Verbündete, für Handelskooperationen und gegen die US-Zölle. Vor wenigen Tagen kündigte China eine Kooperations-Initiative mit dem Verband Südostasiatischer Nationen an. Wo da die amerikanischen Bauern bleiben sollen, ist nicht ersichtlich.

Und nun auch das noch: Die Times of India berichtet über Spott in Chinas „Sozialen Medien“ – ausgerechnet vor Ostern gehen den USA die Eier aus: „Wenn man nicht einmal mit Eiern umgehen kann, wie will man da einen Handelskrieg führen?“ Der am schnellsten wachsende ausländische Markt für chinesische Eier waren, 2023 auf 2024, die USA, mit einem Wert von 1,2 Millionen USD.

Handel und Fertigung stehen aber nur auf der grell beleuchteten Seite der Medaille. Denn es geht Trump nicht nur um die beschworene Rückansiedlung abgewanderter Firmen oder eine Re-Industrialisierung des „Rostgürtels“. Diese Zielsetzung hat einen rationalen Gehalt, wenn sie zur Deregulierung, Entbürokratisierung oder Befreiung der lokalen Wertschöpfungskräfte führt, in Verbindung mit struktureller Modernisierung – also zur Kompensation und Korrektur einer offensichtlich gescheiterten US-Industrie-Weltpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Anders gesagt, die USA täten gut daran, sich Chinas Erfolgsrezept der strategischen Diversifizierung genau anzusehen. Ob ausgerechnet ein global protektionistischer Sozialdarwinismus der richtige Weg ist, für Vertrauen in die Marktwirtschaft zu werben, muss man wohl bezweifeln. Zölle und „Strafen“ zwischen Staaten bedeuten einen Rückfall in den alt-europäischen Merkantilismus.

Trump „vergisst“ den erheblichen Überschuss, den US-Unternehmen im Bereich von Dienstleistungen erwirtschaften

Hinter der Fassade vollmundiger Kraftmeierei geht es um einen anderen Kampf. Denn Trump „vergisst“ bei seiner wählerwirksamen Kampagne ostentativ den erheblichen Überschuss, den US-Unternehmen im Bereich von Dienstleistungen erwirtschaften. Zwar kann man als radikaler Real-Ökonom den Vorrang von Industriearbeit und Handel vor der Dienstleistung nicht bestreiten. Aber die Weltwirtschaft und viele nationale Ökonomien einschließlich Chinas haben ein Niveau erreicht, in dem Wertschöpfung zwangsläufig auf einen hohen Grad von spezialisierten Wissens- und Service-Transaktionen angewiesen ist.

Deshalb ist der Dienstleistungssektor ein Gradmesser für die relative Macht und den Entwicklungsgrad einer Volkswirtschaft im internationalen Wettbewerb. Analysten des japanischen Finanzdienstleisters Nomura bilanzieren: „In den USA dominieren Dienstleistungen, nicht das verarbeitende Gewerbe mit nur 10% des BIP, oder Güter mit 32% des privaten Konsums.“ Vor diesem Hintergrund stiegen Chinas Importe von US-Dienstleistungen in den letzten zwei Jahrzehnten um mehr als das Zehnfache, auf 55 Milliarden US-Dollar. Damit lag der Überschuss des US-Dienstleistungshandels mit China im vergangenen Jahr bei 32 Milliarden US-Dollar.

Experten ordnen den „Zoll-Wutanfall“ als Stresstest ein, etwas für gute Nerven. „Trump ist chaotisch, aber nicht unbedingt gefährlich“, meint Han Fook Kwang vom Thinktank Rajaratnam School of International Studies (RSIS) der Nanyang Technological University, Singapore. Resilienz im Chaos setzt Übersicht voraus. Auch wenn die Meldungen und Foren Chinas voll sind mit Protesten gegen die Herabwürdigung der Schöpfer des chinesischen Wohlstands seitens des Weißen Hauses: als Landeier, Betrüger und Fälscher, als Vergewaltiger, Parasiten und Räuber. Diese Provokationen gehen an die Ehre – und in solchen Fragen setzt niemand auf die USA. China ist sich kulturell selbst genug.

Der entscheidende Kampfplatz ist jedoch weder Produktion noch Handel

Auch hier geht der Schuss nach hinten los: Einen besseren Dienst kann man den Chauvinisten und Revanchisten, die es auch in China gibt, kaum leisten. Trump dürfte sein, im Wortsinne perverses, Lamento über die raubenden und vergewaltigenden Chinesen selbst nicht glauben. Er kann sich aber auf die disziplinierende Kraft der Staatslenkung Chinas verlassen. Dort kalkuliert man so: „Zölle beschleunigen nur Chinas Eigenständigkeit im Hightech-Sektor.“ Denn sobald die US-Regierung den Export nach China einschränkt, greifen chinesische Unternehmen auf verfügbare Ressourcen für Innovationen zurück und gehen eigene Wege. Damit wird Chinas technologischer Fortschritt domestiziert und die Industrieketten des Landes werden enger und geschmeidiger.

Der entscheidende Kampfplatz ist jedoch weder Produktion noch Handel. Neben Zugang zu Rohstoffen geht es um die Ausrichtung der globalen Wertschöpfung am neuen Paradigma einer Bildungs- und Dienstleistungs-Industrie, die besonders durch Informationstechnologie und Effizienzoptimierung getrieben wird, sprich: Die Durchdringung der Märkte mit Technologien im Zeichen von ChatGPT oder DeepSeek wertet den gehobenen Dienstleistungssektor deutlich auf, führt zu einer Stratifizierung und Spezialisierung der Produkte und Kompetenzen. Sie stärkt damit die Bedeutung der – weltweit US-dominierten – Bildungs- und Dienstleistungsindustrie oder könnte Reformen, zum Beispiel des Bildungswesens, erzwingen.

Dienstleistungen machen etwa 70 Prozent der US-Wirtschaft aus. Dazu gehört eine breite Palette: Bildung, Gesundheitswesen, Reisen, Hotels, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Unterhaltung, Wartung und Reparatur, Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum. Im Jahr 2023 exportierten die USA Dienstleistungen im Wert von 1,02 Billionen US-Dollar. Damit erzielte das Land einen Handelsüberschuss von 278 Milliarden US-Dollar. Seit Jahrzehnten arbeiten die USA in China daran, den Marktzugang und den Schutz des geistigen Eigentums für US-Dienstleistungsunternehmen zu sichern.

Trotz allem wirbt China dafür, die jeweiligen Fortschritte als Chancen füreinander zu sehen

Führende Unternehmen kombinieren deshalb Handel und Dienstleistung. Sie setzen den Trend, mit „intelligenter Umstrukturierungen, strategischen Partnerschaften und Nutzung strategischer Vermögenswerte“, so die Harvard Business Review. Unternehmen, die sich auf diese Veränderungen einlassen, umgehen nicht nur „China-Abschläge“, sondern positionieren sich so, dass sie im dynamischen Markt Chinas erfolgreich sein können. Sie funktionieren nicht in nationalen Horizonten, sondern strategisch lokalisiert auf globalen Märkten. Da muss jeder Standort angepasst sein, echte Wirtschaftsleistung generieren und sich im Wettbewerb behaupten. Neu ist daran, dass sich der Allmachtsanspruch, letztlich den USA das letzte Wort zu überlassen, mittlerweile aufgerieben hat. Das kommt allen zugute, auch den Amerikanern, wenn sie den Schock dieser Demütigung verwunden haben werden.

Im aktuellen Weißbuch „Chinas Position zu Fragen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den USA“ vom 9. April 2025 argumentiert der Staatsrat ausführlich (ca. 27.000 Zeichen) und konziliant: „Die ganze Welt erwartet die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen China und den Vereinigten Staaten. Damit die Weltwirtschaft schneller wachsen kann, braucht sie einen fairen, offenen, transparenten und regelbasierten Weltmarkt. Ohne die chinesisch-amerikanische Zusammenarbeit wäre es schwierig, einen solchen Weltmarkt zu bilden.“ Die USA ihrerseits hätten wiederholt bestätigt, dass China die bestehenden Abkommen getreu umsetze. Gleichwohl würden die USA die Exportkontrollen und die Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verschärfen und immer wieder gegen ihre Verpflichtungen aus dem Wirtschafts- und Handelsabkommen vom 15. Januar 2020 verstoßen. Trotz allem wirbt China dafür, die jeweiligen Fortschritte als Chancen füreinander zu sehen, nicht als Bedrohung gegeneinander.

Diesen Kampf um den Übergang in eine intelligente Dienstleistungsindustrie fechten beide Länder, China und die USA, derzeit vehement aus, sowohl im Innern als auch weltweit. Dabei können beide es sich immer weniger leisten, ihre in weiten Bereichen veralteten realwirtschaftlichen Infrastrukturen zu vernachlässigen – oder zu konservieren.

Angesichts der engsten Verflechtungen der USA mit China wird sich kein Kenner darüber wundern, wenn man diesseits der politischen Rhetorik demnächst von strategischen Einigungen beider Großmächte erfahren sollte – vermutlich eher zwischen den Zeilen. Denn auch in China sieht man in Trump weniger den Schaumschläger als den „Dealmaker“.