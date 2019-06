So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek ist immer für außergewöhnliche Gedanken gut. In der Neuen Zürcher Zeitung schreibt er nun: Der von vielen Kommentatoren herbeigeschriebene Umsturz in der Politlandschaft Europas habe gar nicht stattgefunden. Zwar stimme es, dass die Volksparteien gerade eine tiefe Krise durchleben. Doch der „mantrahaft wiederholte Satz, wonach die Bürger nach einer Änderung der politischen Verhältnisse verlangten, ist zutiefst trügerisch“. Gerade der Erfolg der Grünen sei dafür ein Beweis. Er sei weniger ein Ausdruck eines echten ökologischen Erwachens als vielmehr eine perfekte „Ersatzstimme“. „Die Grünen waren – und sind – die perfekte Option für Leute, die das Gefühl haben wollen, etwas ändern zu wollen, ohne doch wirklich etwas zu verändern“, so Zizek.

Linke mit falschen Rezept

Was bedeute das für die Zukunft der wirklich Linken? Die müssen ihre Strategie überdenken, empfiehlt Zizek. Was der Linken überall fehle, sei eine neue linke Vision für Europa. Ihre Ideenlosigkeit kaschiere sie, indem sie sich an den Rechtspopulisten abarbeite. Doch der Populismus stelle gar nicht die große Bedrohung für Europa dar. Denn „die Populisten sind bloß eine Reaktion auf das Scheitern des politischen Establishments, dem emanzipatorischen Erbe Europas treu zu bleiben. Konsequente Linke sollten hier ansetzen – denn ohne Europa gibt es auch kein emanzipatorisches Potenzial".