Große Militärübung sorgt für Nervosität in Europa „Sapad ist ein Testlauf für den Westen“

Das russisch-belarussische Militärmanöver Sapad 2025 testet Russlands Szenarien gegen den Westen. Sicherheitsexperte Ralph Thiele kritisiert: Die Nato ist unzureichend vorbereitet. Drohnen, elektronische Kriegführung und Lücken in der Luftabwehr machen die Schwächen deutlich.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 12. September 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „Future for Fridays?“ im Quadriga-Verlag.

Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

Herr Thiele, lassen Sie uns über die sogenannte Sapad-Übung sprechen. Sie findet ja alle vier Jahre statt. Können Sie erklären, was genau dahintersteckt und warum diese Übung für Aufmerksamkeit sorgt?

