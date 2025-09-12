- „Sapad ist ein Testlauf für den Westen“
Das russisch-belarussische Militärmanöver Sapad 2025 testet Russlands Szenarien gegen den Westen. Sicherheitsexperte Ralph Thiele kritisiert: Die Nato ist unzureichend vorbereitet. Drohnen, elektronische Kriegführung und Lücken in der Luftabwehr machen die Schwächen deutlich.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
Herr Thiele, lassen Sie uns über die sogenannte Sapad-Übung sprechen. Sie findet ja alle vier Jahre statt. Können Sie erklären, was genau dahintersteckt und warum diese Übung für Aufmerksamkeit sorgt?
