- Der hohe Preis postkolonialer Außenpolitik
Die britische Regierung gibt strategisch wichtige Inseln im Indischen Ozean an Mauritius ab, mietet die dortige Militärbasis für Milliarden zurück und verkauft dies als Triumph des Völkerrechts. Doch die juristische Begründung ist dubiös, die moralische Pose verlogen.
Im Mai 2025 unterzeichnete die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer ein Abkommen von beispielloser Absurdität: Sie übertrug die Souveränität über die Chagos-Inseln – ein Archipel im Indischen Ozean – an die Republik Mauritius. Die größte Insel des Archipels, Diego Garcia, auf der sich eine gemeinsam mit den Vereinigten Staaten betriebene Militärbasis befindet, mietete Großbritannien für 99 Jahre zurück.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.