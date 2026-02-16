Großbritannien übergibt Chagos-Inseln an Mauritius - Der hohe Preis postkolonialer Außenpolitik

Die britische Regierung gibt strategisch wichtige Inseln im Indischen Ozean an Mauritius ab, mietet die dortige Militärbasis für Milliarden zurück und verkauft dies als Triumph des Völkerrechts. Doch die juristische Begründung ist dubiös, die moralische Pose verlogen.