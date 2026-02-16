Flagge des „Britischen Territoriums im Indischen Ozean“ an einer Häuserwand
Flagge des „Britischen Territoriums im Indischen Ozean“ an einer Häuserwand / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Piepgras

Großbritannien übergibt Chagos-Inseln an Mauritius Der hohe Preis postkolonialer Außenpolitik

Die britische Regierung gibt strategisch wichtige Inseln im Indischen Ozean an Mauritius ab, mietet die dortige Militärbasis für Milliarden zurück und verkauft dies als Triumph des Völkerrechts. Doch die juristische Begründung ist dubiös, die moralische Pose verlogen.

VON SHANTANU PATNI am 17. Februar 2026 9 min

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

Im Mai 2025 unterzeichnete die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer ein Abkommen von beispielloser Absurdität: Sie übertrug die Souveränität über die Chagos-Inseln – ein Archipel im Indischen Ozean – an die Republik Mauritius. Die größte Insel des Archipels, Diego Garcia, auf der sich eine gemeinsam mit den Vereinigten Staaten betriebene Militärbasis befindet, mietete Großbritannien für 99 Jahre zurück. 

Thomas Hechinger | Di., 17. Februar 2026 - 10:55

Ich bin dafür, das Chagos-Archipel an Dänemark abzutreten. Das kennt sich mit der Verwaltung vergessener kleiner Inseln gut aus.

Markus Michaelis | Di., 17. Februar 2026 - 12:56

wichtig finde ich, mit welchen Begründungen das geschieht. Mir ist das Völkerrecht da nicht so ganz klar. Einerseits sollen Grenzen, so wie sie sind, unantastbar sein. Aber fast alle Grenzen sind über Kriege, durch externe Mächte und andere Dinge zustande gekommen, die man eigentlich ablehnt. Dann sollen Grenzen wieder neu verhandelt werden, basierend auf Volksbegriffen, Gruppenzugehörigkeiten, Ethnien, Kultur, was man eigentlich auch ablehnt, da man andererseits als hohe Wahrheit sehen will, dass alle Menschen gleich sind und alles schon immer so im Austausch war, dass man Völker nicht wissenschaftlich definieren kann. Kolonialismus im 19. Jh wird als die größte Ausbeutung der Menschheit gesehen, auf der der Reichtum des Westens beruht, außer es geht gerade nicht um Migration, dann ist die industrielle Produktion in Europa im 19.Jh die größte Unmenschlichkeit, auf der der Reichtum der Reichen beruht. Mir scheint das alles unausgegoren, was denn nun die wahren Grundwerte sein sollen.

sehr netten jungen Akademiker from Maurititius kennengelernt.
Wo?
Natürlich in London.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Chagossianer auf den US-Amerikanern "sitzen bleiben wollen" und dann natürlich lieber die Briten wählen.
Deshalb ist es gut, dass England hoffentlich seine ehemaligen Kolonien gegen US-amerikanische Interessen verteidigen hilft, denn Mauritius könnte das nicht selbst?
Das könnte noch ein langer Prozess werden, in dem die europäischen Kolonialmächte ihren ehemaligen Kolonien auf deren Wunsch weiter beistehen müssen.
So auch Dänemark und die EU in Bezug auf Grönland.
Das kostet, aber man profitierte früher auch sehr von den Kolonien.
Wie kann das sein, dass die USA derartige "Bremsklötze" für eine selbstbestimmte Welt werden?

