Der Neustart, den Boris Johnson diese Woche in Downing Street versuchte, ging erst einmal nach hinten los: „Der Regierungschef ist kein totaler Clown“, sagte sein soeben ernannter Kommunikationschef Guto Harri frei von der Leber weg in seiner Muttersprache Walisisch in einem Interview just am Tag vor seinem Amtsantritt: „Er ist ein sehr liebenswerter Typ.“

Nichts ist schlimmer für einen ohnehin umstrittenen Regierungschef als ein Spindoktor, der gleich am ersten Arbeitstag patzt und zu viel schwatzt. Nachdem ihm vor einer Woche fünf enge Berater abhanden gekommen waren, musste Boris Johnson in aller Eile ein neues Team um sich versammeln. Guto Harri hat schon mit Boris Johnson zusammengearbeitet, als dieser noch Bürgermeister von London war.