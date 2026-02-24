- Farage reicht nicht mehr
Rupert Lowes „Restore Britain“ will das sein, was Reform UK angeblich nicht mehr ist: kompromisslos. Die Zersplitterung rechts von seiner Partei lässt Nigel Farage vergleichsweise moderat erscheinen – doch die neue Konkurrenz könnte ihm den Weg nach Downing Street verbauen.
Es hätte Nigel Farages Triumph werden sollen. Vergangene Woche verkündete der Reform-Vorsitzende die Zusammensetzung seines Schattenkabinetts – Robert Jenrick als Schatzkanzler, Richard Tice als stellvertretender Premierminister, Zia Yusuf für Inneres, Suella Braverman für Bildung. Alles Namen, die Regierungserfahrung mitbringen oder zumindest Westminster von innen kennen.
