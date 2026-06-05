- „Pure, kalte Wut“ – der Fall Henry Nowak
Ein sterbender 18-Jähriger fleht um Hilfe – doch die Polizei legt ihm Handschellen an. Ein Mordopfer wird zum Täter gemacht. Der Fall Henry Nowak erschüttert Großbritannien und entfacht eine erbitterte Debatte über Identitätspolitik und die Rolle der Polizei: Denn die handelte auf Anweisung.
„Ich kann nicht atmen“, sagt der junge Mann am Boden, sieben Mal wiederholt er es. Henry Nowaks Stimme ist schwach, er röchelt. Aus dem Mund des 18-Jährigen rinnt Blut. Er fleht um einen Krankenwagen. Über die Straße zieht sich seine Blutspur. Das Gesicht des Studenten ist bleich, seine Hände fahl. Auf ihn sei eingestochen worden, stöhnt er. Er sagt es wieder und wieder. „Das glaub ich dir nicht, Freundchen“, raunt ihm ein Polizist entgegen und legt ihm Handschellen an. Ein anderer Beamter liest ihm seine Rechte vor. Es ist 23.30 Uhr. In derselben Nacht erliegt Henry seinen tödlichen Wunden. Es ist eine verstörende Szene, die sich am 3. Dezember vor dem Elternhaus des jungen Mannes in der südenglischen Stadt Southampton abspielt.
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