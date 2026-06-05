Großbritannien - „Pure, kalte Wut“ – der Fall Henry Nowak

Ein sterbender 18-Jähriger fleht um Hilfe – doch die Polizei legt ihm Handschellen an. Ein Mordopfer wird zum Täter gemacht. Der Fall Henry Nowak erschüttert Großbritannien und entfacht eine erbitterte Debatte über Identitätspolitik und die Rolle der Polizei: Denn die handelte auf Anweisung.