Foto von Demonstrierenden mit Protestschildern, teilweise mit roten Handabdrücken bemalt.
Einwohner von Southampton protestieren gegen die Behandlung von Henry Nowak durch die Polizei / picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Großbritannien „Pure, kalte Wut“ – der Fall Henry Nowak

Ein sterbender 18-Jähriger fleht um Hilfe – doch die Polizei legt ihm Handschellen an. Ein Mordopfer wird zum Täter gemacht. Der Fall Henry Nowak erschüttert Großbritannien und entfacht eine erbitterte Debatte über Identitätspolitik und die Rolle der Polizei: Denn die handelte auf Anweisung.

VON CHRISTIAN SCHNEE am 5. Juni 2026 10 min

Autoreninfo

Christian Schnee studierte Geschichte, Politik und Public Relations in England und Schottland. Bis 2019 war er zunächst Senior Lecturer an der Universität von Worcester und übernahm später die Leitung des MA-Studiengangs in Public Relations an der Business School der Universität Greenwich. Seit 2015 ist er britischer Staatsbürger und arbeitet als Dozent für Politik in London.

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„Ich kann nicht atmen“, sagt der junge Mann am Boden, sieben Mal wiederholt er es. Henry Nowaks Stimme ist schwach, er röchelt. Aus dem Mund des 18-Jährigen rinnt Blut. Er fleht um einen Krankenwagen. Über die Straße zieht sich seine Blutspur. Das Gesicht des Studenten ist bleich, seine Hände fahl. Auf ihn sei eingestochen worden, stöhnt er. Er sagt es wieder und wieder. „Das glaub ich dir nicht, Freundchen“, raunt ihm ein Polizist entgegen und legt ihm Handschellen an. Ein anderer Beamter liest ihm seine Rechte vor. Es ist 23.30 Uhr. In derselben Nacht erliegt Henry seinen tödlichen Wunden. Es ist eine verstörende Szene, die sich am 3. Dezember vor dem Elternhaus des jungen Mannes in der südenglischen Stadt Southampton abspielt.

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Armin Latell | Fr., 5. Juni 2026 - 14:01

ein normal denkender Mensch benötigt für solche Fälle definitiv keinen Aufruf zu purer, kalter Wut. Die stellt sich da ganz von alleine ein. Eine wirklich fatale Entwicklung, von linken, woken Rassisten gegen weiße Menschen durchgesetzt. Man muss sich auch fragen, ob die Weißen wirklich noch die Mehrheit sind oder mittlerweile eine zu schützende Minderheit. Wo war der Kniefall von Starmer nach diesem Mord, warum wurden die Polizisten nicht bis zum Abschluss der Untersuchungen vom Dienst suspendiert? Dieser Fall zeigt wie durch ein Brennglas, wie die Führer der westeuropäischen Staaten ihr eigenes Volk zum finalen Abschuss freigeben. Die gleichen schmutzigen Kleinvögel, die Kriege in anderen Staaten unterstützen und finanzieren. Der zu Hause, auf den eigenen Straßen, den sie selbst mitverursacht haben, interessiert sie nicht.

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