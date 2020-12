Better off. We will be better off, once we are out of Europe. Wartet ab. Wir sind besser dran, wenn wir aus der Europäischen Union raus sind. Das war immer das Kernargument der Brexiteers in Großbritannien. Und auch Hintergrundgespräche mit dem hiesigen britischen Botschafter, mutmaßlich kein Leaver tief in seinem politischen Herzen, intonierten und variierten das Thema über die vergangenen Monate stets auf Neue. Es werde Großbritannien besser gehen, wenn es sich seine Entscheidungen und Maßnahmen auf den Leib schneidern kann, tailor made, und nicht auf den zähen und langwierigen Prozess warten muss, bis sich der Moloch in Brüssel zu einer einstimmigen und für alle gültigen Entscheidung durchringt, mit der man am Ende nicht richtig glücklich ist.

Corona legt die Dinge offen, sagt man immer. Es stimmt möglicherweise auch hier, erbarmungslos. Corona ist der erste Praxistest in dieser Frage. Und es lässt sich nicht leichterdings der Eindruck verjagen, dass in der entscheidenden Frage eines zugänglichen Impfstoffes der Beweis der Behauptung angetreten wird. Beim allerersten Anlass. Und bei was für einem.

