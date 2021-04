Jetzt, wo Generation Steinzeit und Mittelalter geimpft wurden, sind die vier Millenials in meinem Haushalt nicht mehr zu halten. Meine Söhne, mein Neffe und unser deutscher Au Pair, die seit Weihnachten im harten Lockdown mit uns ausgeharrt haben, schwärmen wieder aus. Sie hatten sich nur aus Rücksicht auf uns an die Covid-Maßnahmen gehalten. Nie hätte ich mir vor einem Jahr gedacht, dass diese Digital Natives ihre Bildschirme jemals so satt haben könnten.