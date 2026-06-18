Grooming
Demonstranten fordern die britische Regierung zum Handeln gegen Massenvergewaltiger, 28.06.2025 / picture alliance / Sipa USA | SOPA Images /

„Rape Gang Inquiry“ Studie zeigt das Ausmaß der Massenvergewaltigungen in Großbritannien

Eine mit Privatspenden finanzierte Untersuchung berichtet über die tausendfachen Vergewaltigungen britischer Mädchen durch meist pakistanischstämmige Männergruppen – und das jahrzehntelange Wegschauen der Behörden.

VON ELISABETH DAMPIER am 18. Juni 2026 7 min

Autoreninfo

Elisabeth Dampier schreibt als freie Journalistin für diverse britische Print- und Onlinemedien wie The Spectator, The Daily Telegraph und The Critic

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„Pure, ungezügelte Bösartigkeit“ – so beschrieb der britische Abgeordnete Rupert Lowe in einem auf Twitter/X geteilten Video die Einzelheiten nach Veröffentlichung eines Berichts, der auf der von ihm initiierten „Rape Gang Inquiry“ (Untersuchung zu den Grooming Gangs) beruht.

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Christa Wallau | Do., 18. Juni 2026 - 16:28

mit der in den Ländern Frankreich, Deutschland und eben auch im UK mit dem Problem der
viel zu vielen Menschen fremder Kultur umgegangen worden ist,
schreit zum Himmel!

Dabei hat es i m m e r genügend Warner gegeben, aber statt auf sie zu hören, hat man den Schönrednern geglaubt, welche jeden Migranten als armen, liebenswerten Menschen darstellen, der niemand ein Haar krümmt, wenn man ihn nur freundlich in seinem Lande aufnimmt und leben läßt.
Sollte er wirklich straffällig werden, ist das nur die Schuld der Einheimischen, die ihm mit Vorurteilen begegnet sind.

Geht es noch realitätsfremder???

Auch in Deutschland haben sich längst Netzwerke ausbreitet, die uns das Fürchten noch lehren werden: Gangs jeglicher Art!
Diebesbanden, Rauschgiftringe, Netzwerke der Zwangsprostitution, Islamistenverbände usw. In diesen sind die wenigsten Mitglieder Menschen mit deutscher Herkunft.

Offensichtlich w o l l t e man es genau so haben!

Peter William | Do., 18. Juni 2026 - 19:08

Höchstwahrscheinlich, also praktisch garantiert handelt es sich bei den pakistanisch-stämmigen Männern um Moslems die ungläubige weiße Frauen vergewaltigt haben, sollte die ganze Geschichte stimmen. Waren denn auch ungläubige dunkle Mädchen unter den Opfern oder junge Musliminnen?

Der Islam ist zumindest ehrlich, dass war das Christentum auch mal bevor es in weiten Teilen des Westen zur Regenbogengötzen verehrenden Lachnummer verkommen ist. Aber die Skandale die die Kirche seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten mit sich rumschleppt anstatt mal reinen Tisch zu machen...

Das hat sie sich selbst eingebrockt.

Naja, wenn das alles stimmen sollte und Starmer dies politisch überlebt, dass wird er nicht. Nie und nimmer! Die Frage ist ob Labour das überlebt, ist wie mit der SPD, klar könnt ihr die Leute austauschen, aber sind die "Neuen" denn besser oder anders, alles aus dem gleichen Eintopf oder?

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