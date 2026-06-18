- Studie zeigt das Ausmaß der Massenvergewaltigungen in Großbritannien
Eine mit Privatspenden finanzierte Untersuchung berichtet über die tausendfachen Vergewaltigungen britischer Mädchen durch meist pakistanischstämmige Männergruppen – und das jahrzehntelange Wegschauen der Behörden.
„Pure, ungezügelte Bösartigkeit“ – so beschrieb der britische Abgeordnete Rupert Lowe in einem auf Twitter/X geteilten Video die Einzelheiten nach Veröffentlichung eines Berichts, der auf der von ihm initiierten „Rape Gang Inquiry“ (Untersuchung zu den Grooming Gangs) beruht.
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