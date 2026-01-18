Grönland-Streit mit den USA eskaliert - Jetzt bloß nicht einknicken!

Trump will Grönland den USA einverleiben und droht auch Deutschland mit Strafzöllen. Einen Ausweg bietet nur eine vollständige Kehrtwende in der europäischen Außenpolitik: Eigene Interessen müssen in den Vordergrund gestellt werden und nicht eine ominöse „Moral“.