- Jetzt bloß nicht einknicken!
Trump will Grönland den USA einverleiben und droht auch Deutschland mit Strafzöllen. Einen Ausweg bietet nur eine vollständige Kehrtwende in der europäischen Außenpolitik: Eigene Interessen müssen in den Vordergrund gestellt werden und nicht eine ominöse „Moral“.
Man muss jedem Politiker empfehlen, das Buch „Die Kunst des Erfolgs“ von Donald Trump gründlich zu lesen. Politiker sind für gewöhnlich keine Engel, aber die meisten von ihnen verfolgen doch so etwas wie ein langfristiges Gemeinwohl. Sie haben nur ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was das konkret heißt.
