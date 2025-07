Wer Thailand und Kambodscha in Zahlen vergleicht, erhält eine ziemlich eindeutige Antwort auf die Frage, welches der beiden Länder wohl das übermächtigere sein mag. Thailand ist flächenmäßig mehr als doppelt so groß wie Kambodscha, und auch bei der Bevölkerungszahl liegt es klar vorn: Über 70 Millionen Menschen leben hier – verglichen mit rund 17 Millionen in Kambodscha. Und während das BIP Kambodschas laut offiziellen Angaben bei lediglich 33 Milliarden Dollar liegt, bringt es Thailand im Vergleich auf stolze 560 Milliarden Dollar – bei einem Pro-Kopf-Einkommen, das fast viermal so hoch ist wie im Nachbarland.

Doch bei militärischen Auseinandersetzungen zählen nicht nur Zahlen. Das reine Größenverhältnis spielt zwar eine Rolle, ist aber selten allein ausschlaggebend. Weitere Faktoren wie das Gelände, die eingesetzte Strategie oder psychologische Aspekte können ebenso entscheidend sein. Manchmal sind wenige, schlechter ausgerüstete, aber hoch motivierte Kämpfer erfolgreicher als zahlenmäßig überlegene Truppen mit moderner Technik, die unmotiviert in den Kampf ziehen. Niemand weiß das womöglich besser als die Menschen jener Region, in der auch Thailand und Kambodscha liegen. Stichwort: Vietnamkrieg.