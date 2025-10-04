Veranstaltung von Turning Point USA an der Utah State University / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Goodlett
Veranstaltung von Turning Point USA an der Utah State University / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Goodlett

Christlicher Nationalismus in den USA Gottes eigene Ländereien

Der vor einem Monat ermordete Aktivist und Podcaster Charlie Kirk war in weiten Teilen ein christlicher Nationalist. Doch woher rührt die Koalition der Republikaner mit den evangelikalen Christen in „God's Own Country“? Und was beinhaltet die Theologie der amerikanischen „Gotteskrieger“?

VON SEBASTIAN MOLL am 4. Oktober 2025 6 min

Autoreninfo

Sebastian Moll arbeitet und lebt in New York. Seine Arbeit finden Sie unter www.sebastianmoll.de.

So erreichen Sie Sebastian Moll:

Die Trauerfeier für Charlie Kirk im Stadion von Glendale, Arizona, hatte sämtliche Merkmale eines jener, für die evangelikale Bewegung in den USA so typischen, Mega-Gottesdienstes. Vor nicht weniger als 100.000 Trauernden wurden Kirchenchoräle angestimmt, feurige Predigten gehalten und beinahe sämtliche Trauerredner zeichneten Kirk als Märtyrer einer christlichen Bewegung, deren Augenblick nun gekommen sei. Von einem Erweckungs-Moment wurde gar gesprochen, ähnlich jenen religiösen Erweckungen im Neu England des 18. Jahrhunderts, die eine Rückbesinnung auf puritanische Werte und Lebensweisen herbei führten.

Das alles wäre bei der Trauerfeier für den charismatischen Anführer einer evangelikal-orientierten Jugendorganisation nicht weiter befremdlich gewesen. Was die Veranstaltung allerdings beängstigend machte, war, dass die gesamte US-Regierung anwesend war: Donald Trump sprach ebenso wie sein Vize Vance, der Sprecher des Abgeordnetenhauses Mike Johnson kam und mit ihm die Mehrheit von Trumps Kabinett. Und sie alle stimmten in die Rhetorik der religiösen Erneuerung der USA ein. Außenminister Marco Rubio beschwor die bevorstehende Rückkehr von Christus auf die Erde, der Präsidentenberater Stephen Miller, eigentlich aus einer jüdischen Familie stammend, deklarierte, dass diese Regierung „auf der Seite des Guten, auf der Sete Gottes“ stehe. Trump bekräftigte schließlich, dass man „Religion braucht, um eine große Nation zu haben.“

Mehr lesen über

