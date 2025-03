Andrew Davidson ist derzeit Hospitant bei Geopolitical Futures und absolviert einen Masterstudiengang in internationalen Beziehungen. Zuvor diente er elf Jahre lang in der US-Armee.

Bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine geht es in Wirklichkeit um eine Neudefinition der gesamten Beziehungen beider Länder – ein Prozess, der von beiden Seiten eine Überprüfung ihrer Interessen in allen möglichen Regionen und Bereichen erfordert. Eine solche Region ist die Arktis.

Die Arktis, die lange Zeit als geopolitisches Randgebiet galt, ist für die Durchfahrt und Ausbeutung inzwischen viel zugänglicher geworden, so dass die Anrainerstaaten der Region militärische Strategien entwickeln mussten, um diesen neuen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedenken Rechnung zu tragen.

Das Problem ist, dass der Erfolg in der Arktis eine spezielle Ausrüstung, Infrastruktur und Ausbildung erfordert, die weit über das hinausgeht, was die meisten Streitkräfte gewohnt sind. Was in manchen Regionen funktioniert, muss in der Arktis nicht unbedingt klappen. Daher müssen spezielle Systeme entwickelt und eingesetzt werden, die den schwierigen Bedingungen der Region standhalten.

Schneller als der Suezkanal

Der wichtigste Grund für die neue Relevanz der Arktis ist ihre neu gewonnene Zugänglichkeit. Mit dem Rückzug des arktischen Eises hat sich die jährliche Zeitspanne, in der die Nordsee- und die Nordostpassage befahrbar sind, deutlich verlängert, und die Zukunft der Transpolarmeerroute sieht ähnlich vielversprechend aus. Die Nordostpassage, die früher vielleicht nur einen Monat lang geöffnet war, kann nun fast drei Monate lang uneingeschränkt befahren werden, ohne dass die Schiffe die Meereiszone durchqueren müssen. Diese Routen verkürzen die Transportzeiten von und nach Asien, Europa und Nordamerika erheblich. Eine Fahrt vom asiatisch-pazifischen Raum nach Europa durch den Suezkanal dauert 22 Tage. Durch die Arktis sind es nur zehn Tage.

Die Zunahme des Seeverkehrs bringt jedoch neue Risiken mit sich, darunter Sicherheitsbedrohungen, Piraterie und die Notwendigkeit einer stärkeren territorialen Kontrolle. Die Gewährleistung der Sicherheit dieser Schifffahrtswege erfordert die militärische Aufsicht durch die arktischen Staaten. Diese Notwendigkeit wird durch die Tatsache verstärkt, dass mit dem Rückgang des Eises auch einige der natürlichen Barrieren, die die arktischen Nationen voneinander isolieren, verschwinden.

Verbesserte Eisbrecherschiffe

In der Zwischenzeit haben auch technologische Fortschritte den Zugang zu den riesigen Vorkommen an Öl, Erdgas und Seltenen Mineralien der Arktis erleichtert. Verbesserte Eisbrecherschiffe mit fortschrittlichen Rumpfkonstruktionen und stärkeren Antriebssystemen ermöglichen nun eine ganzjährige Navigation in zuvor unzugänglichen Gewässern, während verbesserte seismische Bildgebung und Offshore-Bohrtechnologien, wie etwa Bohrungen mit größerer Reichweite, eine effizientere Förderung von Ressourcen unter dem eisbedeckten Meeresboden ermöglichen.

In dem Maße, in dem diese Möglichkeiten zunehmen, wachsen auch die wirtschaftlichen Anreize, sich diese wertvollen Ressourcen zu sichern, was zu verstärkten Spannungen über Hoheitsgewässer und ausschließliche Wirtschaftszonen führt. Ganz zu schweigen vom Wettbewerb um Fischereirechte und Seegrenzen, der die geopolitischen Auseinandersetzungen weiter verschärfen wird, da die Nationen versuchen, ihren Zugang zu lebenswichtigen Nahrungsquellen und Einkommensmöglichkeiten zu schützen. Sogar Länder außerhalb der Arktis, beispielsweise China, werden in den Wettbewerb einsteigen.

Nationale Sicherheitsprioritäten

Neben ihren wirtschaftlichen Vorteilen bietet die Arktis auch einzigartige militärische Möglichkeiten. Zum Beispiel ist ihre geografische Lage ein Vorteil für polarumlaufende Satelliten, die für globale Kommunikations-, Überwachungs- und Raketenabwehrsysteme unerlässlich sind. Da das Militär zunehmend auf satellitengestützte Technologien angewiesen ist, wird der Zugang zur arktischen Infrastruktur, einschließlich der arktischen Satellitenstationen, zu einer notwendigen Ergänzung der Weltraumüberwachungsmöglichkeiten. Darüber hinaus liegt die Arktis an der schnellsten Flugroute von Asien nach Nordamerika – das heißt, sie befindet sich an der schnellsten Route für interkontinentale ballistische Raketen und strategische Bomber, die von einer Seite der Welt zur anderen fliegen. Sie kann daher eine wichtige Rolle bei Frühwarnsystemen für potenzielle Bedrohungen spielen.

Der Einsatz in der Arktis wird jedoch zu einer großen Herausforderung. Die große Kälte, der Permafrost und die eisbedeckten Gewässer stellen sowohl das Personal als auch die Ausrüstung vor Schwierigkeiten. Soldaten müssen darauf trainiert werden, den eisigen Bedingungen standzuhalten, während Fahrzeuge, Waffen und Flugzeuge so modifiziert werden müssen, dass sie bei Minusgraden zuverlässig funktionieren. Auch die jahreszeitlichen Schwankungen erschweren militärische Operationen; in der Arktis gibt es Monate mit ständiger Dunkelheit und solche mit Tageslicht rund um die Uhr. Diese außergewöhnlichen Bedingungen wirken sich auf die taktische Entscheidungsfindung, die Überwachung und die allgemeine operative Effizienz aus. Die Region ist derart abgelegen, dass die Energieinfrastruktur völlig unterentwickelt ist, so dass 80 Prozent der Gemeinden in der Arktis auf Diesel angewiesen sind. Das raue Klima hat auch einen großen Einfluss auf die langfristige Infrastruktur und Logistik.

In der Tat werden die infrastrukturellen Herausforderungen jegliche Bemühungen zur Aufrechterhaltung militärischer Operationen behindern. Es gibt nur wenige ständige Militärstützpunkte in der Arktis, und Nachschubmöglichkeiten sind rar. Im Gegensatz zu anderen militärischen Schauplätzen müssen die Streitkräfte in der Arktis mit einem hohen Grad an Autarkie operieren und sich auf im Voraus gelagerte Vorräte und strategische Lufttransporte verlassen, um die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Der Transport auf dem Landweg stellt eine große Herausforderung dar, da Eis, Schnee und ein Mangel an ausgebauten Straßen die Fortbewegung erschweren und verlangsamen.

Die Abgeschiedenheit der Region wirkt sich auch auf die Kommunikationsnetze aus, die für eine sichere und wirksame militärische Koordinierung eine stärkere Abhängigkeit von satellitengestützten Systemen und Hochfrequenzfunk erfordern. Doch selbst diese sind aufgrund der schlechten Leitfähigkeit des gefrorenen Bodens und der magnetischen und solaren Phänomene in der Region problematisch. Und dann ist da noch die Frage der Cybersicherheit: Netzwerke in der Arktis sind anfällig für Angriffe und haben nur begrenzten Zugang für rechtzeitige Reparaturen und Unterstützung. All dies macht den Betrieb in dieser Region extrem teuer. Der Transport von Treibstoff, Lebensmitteln und Vorräten zu den arktischen Stützpunkten erfordert umfangreiche logistische Planung und finanzielle Investitionen. Nationen mit Interessen in der Arktis müssen die wirtschaftliche Machbarkeit einer langfristigen militärischen Präsenz in der Region abwägen und dabei die nationalen Sicherheitsprioritäten mit den finanziellen Kosten eines Arktiseinsatzes in Einklang bringen.

Eisbrecher mit Nuklearantrieb

Eine starke militärische Strategie für die Arktis hängt daher von integrierten Marine-, Luft- und Raumfahrtoperationen ab. Die Marine spielt eine entscheidende Rolle, aber unter den rauen und abgelegenen Bedingungen der Arktis ist ein mehrdimensionaler Ansatz unerlässlich. Die Seestreitkräfte sichern wichtige Wasserwege und projizieren Macht, während Luft- und Raumfahrtmittel für Überwachung, schnelle Mobilität und Frühwarnung sorgen.

Marineoperationen in der Arktis erfordern eine spezielle Instandhaltung und schnelle Einsatzstrategien, die plötzliche Wetterumschwünge berücksichtigen, die die Sicht und Mobilität beeinträchtigen. U-Boote bieten eine Tarnkappe und strategische Abschreckung, und mit ihrer Erfahrung im Umgang mit Eis können sie traditionelle Sicherheitsmaßnahmen umgehen und das Eis zur Verschleierung ihrer Bewegungen nutzen. Darüber hinaus stellt die U-Boot-Bekämpfung in der Arktis aufgrund der eisbedingten akustischen Störungen eine besondere Herausforderung dar, die fortschrittliche Sonar- und Entdeckungstaktiken erfordert.

Auch Eisbrecher mit Nuklearantrieb sind sowohl für militärische als auch für kommerzielle Aktivitäten unerlässlich. Sie können bis zu drei Meter dickes Eis durchbrechen, doppelt so viel wie Dieselfahrzeuge, die zudem aufgetankt werden müssen. Der Betrieb und die Wartung von Eisbrechern mit Nuklearantrieb sind jedoch kostspielig, und nur Russland verfügt über solche Schiffe. In der Tat ist Russland weltweit führend in der militärischen Entwicklung der Arktis. Moskau hat Stützpunkte in der Arktis wiedereröffnet und seine Nordflotte erweitert, während die begrenzten Tiefseehäfen der Konkurrenten die Nachschub- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Marine einschränken, was die Notwendigkeit einer erweiterten Infrastruktur unterstreicht.

Luftfahrzeuge ermöglichen die Sammlung und Überwachung nachrichtendienstlicher Informationen, eine schnelle Reaktion und logistische Unterstützung, aber auch hier bringen die arktischen Bedingungen besondere Schwierigkeiten mit sich, die beispielsweise eine spezielle Wartung und Ausrüstung erfordern. Um zu verhindern, dass sich der Treibstoff bei niedrigen Temperaturen verfestigt, müssen die meisten Flugzeuge unterhalb von 10.000 Fuß operieren, wo sie leichter aufzuspüren und anzuvisieren sind.

Das kalte Wetter beeinträchtigt die Leistung der Triebwerke, was ihre Reichweite verringert und das Risiko eines mechanischen Versagens erhöht. Unbemannte Luftfahrzeuge scheinen ein naheliegender Ersatz zu sein, erfordern jedoch Modifikationen, um längere Einsätze in extremer Kälte zu überstehen. Niedrige Temperaturen verkürzen beispielsweise die Lebensdauer von Lithiumbatterien, die üblicherweise in Drohnen verwendet werden. Und schließlich sind die bestehenden GPS-Systeme in der Arktis ungenau, weil ihre Umlaufbahnen in der Regel unter 55 Grad nördlicher Breite bleiben.

Arktische Bodentruppen

Aus offensichtlichen Gründen sind auch Bodenoperationen in der Region stark eingeschränkt. Bei winterlichen Durchschnittstemperaturen von minus 31,7 Grad Celsius können Erfrierungen in weniger als 15 Minuten auftreten. In Winternächten können die Temperaturen bis zu minus 50 Grad erreichen. Die zusätzliche Ausrüstung, die erforderlich ist, um in dieser Umgebung zu überleben, verlangsamt die Bewegung der Bodentruppen. Schneeblindheit beeinträchtigt die Sicht, während die kalte Umgebung die Wärmezieloptik verstärkt und die Infanterie ungeschützt lässt.

Militärfahrzeuge benötigen spezielle Ketten. Folglich unterstützen die arktischen Bodentruppen langfristige Operationen, indem sie die Infrastruktur (insbesondere Kommunikationsnetze, Radarstationen und Frühwarnsysteme) aufrechterhalten, Stützpunkte sichern und die Logistik für die Marine- und Luftstreitkräfte bereitstellen, anstatt sich an konventionellen Kampfhandlungen zu beteiligen. Die Zusammenarbeit mit indigenen und lokalen Gemeinschaften liefert wertvolle Erkenntnisse, die die Aufklärung und die operative Effektivität verbessern, wie die kanadische Arktispolitik zeigt.

Die zunehmende geopolitische und militärische Bedeutung der Arktis erfordert maßgeschneiderte Strategien. Die Öffnung der Seewege wird den Fokus auf kritische Zugangspunkte wie die Beringstraße verlagern. Eine weitere Militarisierung, verstärkte Allianzen und Fortschritte bei Überwachungs- und Verteidigungssystemen sind wahrscheinlich und werden die Rolle der Region in der globalen Sicherheit in den kommenden Jahren prägen.

