- Viele Fragen und kaum Antworten
Das Zusammentreffen des amerikanischen und des russischen Präsidenten in Alaska wird von der Weltpresse als Flop gewertet. Tatsächlich könnte der Gipfel aber doch nicht ganz so ergebnislos gewesen sein, wie es jetzt überall heißt. Das liegt auch an Trumps Ehefrau Melania.
Auf den ersten Blick könnte man den Gipfel in Alaska in der Redewendung „Viel Getöse um nichts“ zusammenfassen oder ihn gar als „Sieg für Putin“ bewerten. Denn Donald Trump hat nicht einmal sein Minimalziel erreicht, eine Vereinbarung über eine Waffenruhe. Doch auf den zweiten Blick wirft der Gipfel viele Fragen auf, vor allem beunruhigende Fragen, lässt aber auch die Einschätzung zu, dass es hätte viel schlimmer kommen können.
Allerdings gibt es nur geringe Hoffnung, dass Trump zur Einsicht kommt, mit seinem bisherigen Kurs nichts zu erreichen, nämlich Wladimir Putin einerseits zu umschmeicheln, ihm andererseits aber immer wieder mit Sanktionspaketen zu drohen, die er doch nicht in Kraft setzen lässt. Immerhin gibt es dieses Hauch von Hoffnung.
