Putin und Trump bei ihrem Treffen auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska
Putin und Trump bei ihrem Treffen auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska / picture alliance / AP / Julia Demaree Nikhinson

Nach dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin Viele Fragen und kaum Antworten

Das Zusammentreffen des amerikanischen und des russischen Präsidenten in Alaska wird von der Weltpresse als Flop gewertet. Tatsächlich könnte der Gipfel aber doch nicht ganz so ergebnislos gewesen sein, wie es jetzt überall heißt. Das liegt auch an Trumps Ehefrau Melania.

VON THOMAS URBAN am 16. August 2025 10 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Auf den ersten Blick könnte man den Gipfel in Alaska in der Redewendung „Viel Getöse um nichts“ zusammenfassen oder ihn gar als „Sieg für Putin“ bewerten. Denn Donald Trump hat nicht einmal sein Minimalziel erreicht, eine Vereinbarung über eine Waffenruhe. Doch auf den zweiten Blick wirft der Gipfel viele Fragen auf, vor allem beunruhigende Fragen, lässt aber auch die Einschätzung zu, dass es hätte viel schlimmer kommen können.

Allerdings gibt es nur geringe Hoffnung, dass Trump zur Einsicht kommt, mit seinem bisherigen Kurs nichts zu erreichen, nämlich Wladimir Putin einerseits zu umschmeicheln, ihm andererseits aber immer wieder mit Sanktionspaketen zu drohen, die er doch nicht in Kraft setzen lässt. Immerhin gibt es dieses Hauch von Hoffnung.

Ernst-Günther Konrad | Sa., 16. August 2025 - 11:45

Erst totaler Verriss in den Msm, dann soll es doch ein Ergebnis gegeben haben. Was soll man davon halten? Ja, Trump hat den Mund sehr voll genommen und hat bis jetzt nur eines geliefert. Er hat mit Putin persönlich geredet. Ja, das ist schon mal gut, aber.... ob die da Dinge im geheimen ausgemacht haben, die noch niemand wissen soll? Gibt es durchaus Absprachen, die erst noch weiter an andere kommuniziert werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn die Msm das gerne so verdrehen wollen, dass dieses Treffen einfach nur mal so war, mal schauen was der andere so macht. Eines hat dieses Treffen ganz klar zum Ausdruck gebracht. Europa saß nicht mal am Katzentisch, die waren außen vor. Und der Wichtigtuer Merz bekommt jetzt danach seine Anweisungen von Trump. Und ja Herr Urban da gebe ich Ihnen ausnahmsweise mal recht. Die nächsten Tage werden zeigen, was die da doch so ohne Lauscher von der Weltpresse so vereinbart haben. Da könnte mehr sein als sie offiziell sagen.

hanno Woitek | Sa., 16. August 2025 - 12:26

nüchterne Betrachtung.
Wie wohltuend die sich abhebt von dem sinnlos dummen Geschwafel von Frau Strack-Zimmermann in „Welt". Woher nimmt die nur immer den Mut, so einen Schwachsinn zu reden.

Klaus Funke | Sa., 16. August 2025 - 12:27

Typische Kommentare in deutschen Medien (hier bei CICERO, der große Russlandkenner Urban) waren abwertende, hetzende und verunglimpfende. Statt zu sagen: ein Anfang nach langer Eiszeit ist gemacht, es gibt Grund zur Hoffnung, wird alles mies und madig gemacht. Der Grund: Man ist nicht eingeladen und spielt nun wie ein bockiges Kind den Spielverderber. Von Herrn Urban ist man nichts anderes gewöhnt, weshalb ich seinen Kommentar nur überflogen habe. Aber die deutschen Medien, allen voran das in politischen Dingen regelrecht kindische ZDF, aber auch Phoenix überboten sich in Abwertung und Verunglimpfung. Gut, die deutschen Abhängigkeitsmedien (sie dürfen ja nicht anderes als Regierungspolitik nachbeten) mögen ja beide nicht, den Trump nicht und den Putin ja sowieso nicht, während man am senil-konfusen Papa Biden einen Narren gefressen hatte. Unsere Medien - ein uns liebes, vor allem teures Jammertal, sind als Berichterstatter völlig ungeeignet. Das ist kein Journalismus - das ist Partei!

Urban Will | Sa., 16. August 2025 - 13:28

los war, muss man wohl als „Kenner der Materie“ halt einen Artikel darüber schreiben, damit... ein Artikel geschrieben wurde.
Die üblichen Klischees durften nicht fehlen und wenn des Autoren Hoffnung wirklich darauf beruht, dass Putin nach dem Lesen des Briefes von Frau Melania Trump vor Rührung zu weinen anfängt und über ein Ende des Krieges nachdenkt, dann... na ja. Was soll man da noch sagen.

Klaus Funke | Sa., 16. August 2025 - 14:50

Wenn also von Präsident Trump jetzt ein Friedensabkommen favorisiert wird, ist klar, wer sich in Anchorage durchgesetzt hat. Denn Putin hat immer wieder diese Sicht verkündet: Nur ein Friedensvertrag kann wirklich Frieden schaffen. O.k. Klar ist aber auch - das dauert. Und bis dahin kann Putin auf dem Schachbrett weiter seine Figuren vorärts schieben, solange bis Selensky, oder wer dann auch immer in der Ukraine das Sagen hat, um Frieden bettelt. Putin will die Ukraine sozusagen sturmreif machen und deshalb die "Möhre" Friedensverhandlungen. Und keiner wird ihn hindern können, nicht Trump, nicht die EU und schon gar nicht Deutschland. Putin weiß, dass er in der besseren Position ist. Und unsere blöde EU oder Macron, Starmer etc. haben noch nicht begriffen, dass der Drops gelutscht ist. Wenn sie jetzt nicht auf Putins Bedingungen eingehen, wird es schlechter und schlechter für die Ukraine + die EU. Trump hingegen lässt sich bezahlen. Mal sehen, wer früher pleite ist, Ru oder die EU???

