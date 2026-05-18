George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

Das Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump ist ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Entsprechend nüchtern klingen die Nachbetrachtungen des Treffens in den Medien. Zwei Beobachtungen dominieren die Analysen: Erstens, dass wenig erreicht worden sei. Und zweitens, dass Xi darauf besteht, dass Taiwan zu China gehört. Beide Beobachtungen sind richtig. Wirklich wichtig ist aber etwas anderes: dass dieses Treffen überhaupt stattgefunden hat.

Denn tatsächlich handelt es sich hier um einen seltenen Fall in der Geopolitik, in dem Worte von großer Bedeutung sein könnten. Im Allgemeinen werden auf Gipfeltreffen keine detaillierten Vereinbarungen getroffen. Dies gilt insbesondere für das Gipfeltreffen der vergangenen Woche, da es sich um zwei Großmächte handelte, die seit 77 Jahren in feindseligen Beziehungen zueinander stehen. Bei einem Gipfeltreffen dieser Art erzielen Länder und Staatschefs eine grundsätzliche Einigung, während die Details zu gegebener Zeit ausgearbeitet werden.

Die weltweite proletarische Revolution

Die wichtigste Erklärung kam von Xi, der Folgendes sagte:

„Sehr geehrter Präsident Donald J. Trump, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wenn wir auf die Geschichte der chinesisch-amerikanischen Beziehungen zurückblicken, ist die Frage, ob wir gegenseitigen Respekt, friedliche Koexistenz und eine Win-win-Kooperation erreichen können, der Schlüssel dafür, ob sich die Beziehung stetig weiterentwickeln kann. Die Welt von heute ist im Wandel begriffen und turbulent. Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen betreffen das Wohlergehen von über 1,7 Milliarden Menschen in beiden Ländern und wirken sich auf die Interessen der über 8 Milliarden Menschen weltweit aus. Beide Seiten sollten sich dieser historischen Verantwortung stellen und das riesige Schiff der chinesisch-amerikanischen Beziehungen stetig und in die richtige Richtung steuern.“

Der Grund, warum ich diese Aussage ernst nehme, ist, dass sie eine Abkehr von den Regierungsprinzipien darstellt, die seit der Machtübernahme des Kommunismus in China galten: dass der Kapitalismus unweigerlich scheitern und der Kommunismus letztlich weltweit triumphieren würde. Er würde durch Revolutionen triumphieren, wie es in China der Fall war, so Mao Zedong, mit der Hilfe oder Beteiligung von Nationen, die die weltweite proletarische Revolution bereits vollzogen hatten.

In China ist dieses Ideal ebenso grundlegend wie die Unabhängigkeitserklärung in den Vereinigten Staaten. Es wird in allen Schulen als moralisches Prinzip gelehrt, wobei zwar von einigen eine beschämende Abweichung möglich ist, es aber letztlich immer als historisches und moralisches Prinzip respektiert wird. Das bedeutete, dass die kapitalistischen USA und das kommunistische China grundsätzlich immer Gegner sein würden. Die Sowjetunion beispielsweise hat dieses Prinzip nie aufgegeben, selbst als sie sich im Zweiten Weltkrieg mit den USA und England verbündete.

Gleichheit ist in China kein Grundprinzip mehr

Xis Rede war also in Ton und Inhalt eine Widerlegung der Prinzipien, auf denen das maoistische China gegründet wurde. Noch wichtiger ist, an wen sie gerichtet war. Damit meine ich nicht Trump, sondern die chinesische Nation, die sie vollständig gehört oder gelesen hat. China hatte gegen Ende des 20. Jahrhunderts begonnen, von seinen Grundprinzipien abzuweichen. Es hat sich inzwischen nicht zu einer liberalen Demokratie, sondern zu einem eindeutig kapitalistischen Staat entwickelt, dessen Wirtschaft auf Privatunternehmen basiert, die von der Regierung und ihrer Politik gefördert und bis zu einem gewissen Grad gelenkt werden.

Mit anderen Worten: Gleichheit – selbst in Armut – ist in China seit Jahrzehnten kein Grundprinzip mehr, und die Feindseligkeit gegenüber kapitalistischen Nationen hat im Laufe der Zeit abgenommen. Chinas wirtschaftliche Entwicklung basierte auf seinem Privatsektor, wie Xi in der Vergangenheit eingeräumt hatte, sie stützte sich aber auch auf Exporte, insbesondere in die Vereinigten Staaten.

Exporte waren unerlässlich, denn während die chinesische Produktion boomte, war Chinas riesige Bevölkerung nicht wohlhabend genug, um die produzierten Güter selbst zu absorbieren. Die USA waren und sind für Chinas Wirtschaftswachstum unverzichtbar. Und jahrelang gab China seine Haltung militärischer Feindseligkeit gegenüber den USA nie auf, selbst als sein aufstrebendes kapitalistisches System vom amerikanischen Konsumismus profitierte.

Mit einem Krieg hätte China nichts zu gewinnen

In seiner Rede erwähnte Xi Thukydides, einen antiken griechischen Geopolitiker, der sagte, dass es immer zu einem Krieg komme, wenn eine mächtige Nation mit einer aufstrebenden Macht konfrontiert werde. Xi sagte, er hoffe, dass dies bei den USA nicht der Fall sein und dass man einen Weg zur Zusammenarbeit finden werde.

Dies könnte eine Tarnung für seine eigenen Absichten sein; China hat durch einen Krieg mit den USA nichts zu gewinnen und viel zu verlieren. Ich finde es bezeichnend, dass Thukydides erwähnt wurde, Marx, Lenin und Mao jedoch nicht. Ideologie kam nicht vor. An ihre Stelle trat geopolitische Notwendigkeit. Die chinesische Öffentlichkeit hat diese Notwendigkeit laut und deutlich vernommen: China braucht Zugang zur US-Wirtschaft, was darauf hindeutet, dass Xi glaubt, dass andersherum auch die USA dies braucht.

Dann forderte Xi natürlich, dass Taiwan zu China gehöre. Zum Teil war dies ein Signal an das chinesische Volk, um zu zeigen, dass seine Regierung mächtig ist und nicht aus einer Position der Schwäche heraus handelt. Mit dieser Forderung machte er deutlich, dass es sich um eine Vereinbarung zwischen Gleichberechtigten handelt.

Ob Xi Taiwan mehr braucht als Exporte und die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Industrie, hat er nicht verraten. Dennoch versuchte Trump, ihn zu umwerben, und zeigte seine eigenen Gedanken zu diesem Thema, wie die Entourage von Führungskräften belegt, die er mit nach Peking gebracht hatte.

Die wichtigere Erkenntnis aus dieser Forderung ist, dass es eine wachsende Zahl von Bürgern gibt – möglicherweise mittlerweile eine Mehrheit –, die sich wünschen, dass Taiwan Teil Chinas wird, sofern es als autonome Region behandelt wird, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. China braucht die USA, damit diese mehr Exporte kaufen, stärker als es Taiwan braucht, aber es ist klar, dass Trump einer Art Wiedervereinigung aufgeschlossen gegenüberstehen würde oder zumindest bereit wäre, den Taiwanern die Wahl zu lassen.

Eine „konstruktive Rolle“ bei einer Friedenslösung

Letztendlich könnte die Aussicht auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA nur durch eine geopolitische Einigung erreicht werden. Angesichts der bevorstehenden Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin in dieser Woche zu einem Treffen mit Xi und Xis Bereitschaft, ihn zu empfangen, signalisiert Xi, dass China andere Optionen hat. Doch in Wahrheit ist die Möglichkeit einer Annäherung an die USA für Xi weitaus attraktiver als eine bessere Beziehung zu Russland. Als Verhandlungsinstrument ergibt dies Sinn, doch in Verhandlungen hat die Notwendigkeit Vorrang vor allem anderen.

China hat nichts Nennenswertes unternommen, um den Russen in der Ukraine zu helfen. Tatsächlich erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi nach dem Gipfeltreffen zwischen den USA und China, dass China und die USA ein möglichst baldiges Ende des Krieges in der Ukraine unterstützten und bereit seien, eine „konstruktive Rolle“ bei einer Friedenslösung zu spielen.

Die Chinesen deuteten zudem an, dass der Krieg im Iran beendet, die Straße von Hormuz und die Seehandelsrouten wieder geöffnet werden sollten und die Großmächte kooperieren statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Dies könnte möglicherweise auf einen Grundsatz der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten bei der Aushandlung der Details auf dieser Grundlage hindeuten. Es wird sicherlich Meinungsverschiedenheiten zwischen China und den Vereinigten Staaten geben, diese sind jedoch nicht so tiefgreifend, dass sie die beiden Länder zu Feinden machen würden.

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