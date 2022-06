Der Ton im Bundestag war heute etwas versöhnlicher. Doch möglicherweise ist das ein schlechtes Zeichen. Es scheint sowas wie eine umgekehrt-proportionale Beziehung zu geben zwischen der Lage in der Ukraine und dem Klima im Parlament. Dort wächst die Brutalität, hier der Sanftmut. Der entschiedene Schlagabtausch nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz blieb heute jedenfalls weitgehend aus. Oppositionsführer Friedrich Merz war weniger angriffslustig als in den zurückliegenden Generaldebatten. Während die Kämpfe an der Front also erbitterter werden, während die Ukraine der russischen Invasion offenbar deutlich schwerer Widerstand leisten kann, als in den zurückliegenden Wochen, spendet die CDU/CSU-Fraktion dem Kanzler auch überraschend viel Lob.

Drei große Gipfeltreffen stehen vor der Tür. Der Gipfel-Marathon startet in dieser Woche in Brüssel mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Es folgt die G7-Runde der wirtschaftsstarken Demokratien im bayerischen Elmau. Schließlich findet in Spaniens Hauptstadt Madrid der Nato-Gipfel statt, wo sich das westliche Verteidigungsbündnis neu aufstellen will. Zu all diesen Runden gab der Kanzler seine Regierungserklärung ab, die gewohnt routiniert und unaufgeregt war, man könnte auch kritischer sagen: nichts Neues enthielt.