- Anchorage ist nicht München
Dass Trump und Putin unter Ausschluss Dritter über den Krieg in der Ukraine reden, spiegelt die machpolitische Realität. Unsinnige historische Vergleiche verbieten sich. Denn Putin steckt in einem gefährlichen Dilemma. Das kann sich Trump zunutze machen.
Nun ist es also passiert. Der amerikanische Präsident Donald Trump und der russische Präsident Vladimir Putin haben sich getroffen. Es wurde höchste Zeit. Vor 1110 Tagen begann Russlands Angriff auf die Ukraine. Völkerrechtswidrig, wie hierzulande gerne gebetsmühlenartig wiederholt wird. Aber das ändert wenig daran, dass seit 41 Monaten Menschen sterben und verkrüppelt werden. Auf beiden Seiten. Man muss nicht übermäßig zartbesaitet sein, um zu dem Ergebnis zu kommen: Es ist höchste Zeit, das Sterben zu beenden.
Dass in Anchorage weder die Europäer noch die Ukrainer auch nur am Katzentisch saßen, mag in der Brüsseler oder Berliner Blase für Entrüstung sorgen. Doch nüchtern betrachtet spiegelt das Zweiertreffen nur die realpolitische Machtkonstellation wider. Wer sich darüber aufregen will, mag das tun. Zeitverschwendung ist es dennoch.
