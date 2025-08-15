Donald Trump
Gipfel von Trump und Putin Anchorage ist nicht München

Dass Trump und Putin unter Ausschluss Dritter über den Krieg in der Ukraine reden, spiegelt die machpolitische Realität. Unsinnige historische Vergleiche verbieten sich. Denn Putin steckt in einem gefährlichen Dilemma. Das kann sich Trump zunutze machen.

KOLUMNE: GRAUZONE am 16. August 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Nun ist es also passiert. Der amerikanische Präsident Donald Trump und der russische Präsident Vladimir Putin haben sich getroffen. Es wurde höchste Zeit. Vor 1110 Tagen begann Russlands Angriff auf die Ukraine. Völkerrechtswidrig, wie hierzulande gerne gebetsmühlenartig wiederholt wird. Aber das ändert wenig daran, dass seit 41 Monaten Menschen sterben und verkrüppelt werden. Auf beiden Seiten. Man muss nicht übermäßig zartbesaitet sein, um zu dem Ergebnis zu kommen: Es ist höchste Zeit, das Sterben zu beenden.

Dass in Anchorage weder die Europäer noch die Ukrainer auch nur am Katzentisch saßen, mag in der Brüsseler oder Berliner Blase für Entrüstung sorgen. Doch nüchtern betrachtet spiegelt das Zweiertreffen nur die realpolitische Machtkonstellation wider. Wer sich darüber aufregen will, mag das tun. Zeitverschwendung ist es dennoch.

Wolfgang Borchardt | Sa., 16. August 2025 - 09:30

Die realitätsferne Entrüstung Der Ausgesperrten. Wieder ein Fall für das "Völkerrecht", die Lamentierplattform der Verlierer, die bislang keinen Krieg verhindert oder beendet hat.

Gerhard Fiedler | Sa., 16. August 2025 - 10:10

Statt sich zu freuen über ein Ereignis, das endlich den ersehnten Frieden und Versöhnung schaffen soll oder könnte, dann dies vom ÖRR:
Das Flugzeug „Russia“ landet auf der Airbase der USA in Anchorage. Seine Tür öffnet sich und Putin schreitet die Treppe herunter.
Dazu Frau Slomka vom ZDF in der Halbzeitpause eines Fußballspiels in etwa so: „…. und Trump klatscht dem ihm entgegenkommenden Kriegsverbrecher Putin Beifall“. Und nicht nur das, Trump begrüßte Putin auch noch überaus freundlich und legte seine Hand auf dessen Hand.
Schockiert ist man dann aber über das Benehmen einer Nachrichtensprecherin vom ZDF, die eher einer Scharfrichterin gleicht und fragt sich, gehört sich so etwas? Würde Trump so aufgetreten sein, hätte man das Treffen doch gleich in die Tonne treten können, wie es möglicherweise die Vertreter Europas und Selenskyj wollen.
Im Vaterunser heißt es aber so: „……. .und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Nur so wird Frieden.

Klaus Funke | Sa., 16. August 2025 - 10:29

Ich habe mir die sog. Live-Berichterstattung von Phoenix angesehen. Professoren und Politikwissenschaftler, die keiner kennt, hetzten, werteten ab, verunglimpften um die Wette. Leider hatte ich keine Möglichkeit russische oder us-amerikanische Reportagen anzusehen. Werde ich nachholen. Ob das Ganze ein Flop war wie deutsche Medien in Übereinstimmung, vielleicht weil sie nicht eingeladen waren, geiferten, weiß ich nicht. Miteinander Reden und persönliche Kontakte sind immer besser als wilde Sanktionen oder Kriegsrhetorik wie man sich dieser Tage im Merz-Deutschland besonders übt. Bin gespannt, ob die nächste Runde, dann mit Selensky, überhaupt zustandekommt. Das wird besonders Putin große Überwindung kosten. Vielleicht findet sich ja irgendein Grund mit diesem Menschen nicht zu reden. Oder er stirbt vorher. Letzteres wäre eine russische Lieblingsoption. Es bleibt open end. Leider sterben bis dahin noch viele unschuldige Menschen und viel Infrastruktur wird zerstört. Ein Scheißkrieg.

Maria Arenz | Sa., 16. August 2025 - 10:30

weiß ich jetzt schon. Wir bezahlen ebenso großzügig wie ineffizient für den irgendwann ja kommenden Wiederaufbau der Ukraine. Direkt dort vor Ort und/oder durch Daueralimentierung von noch mehr ukrainischen Flüchtlingen. Solange das Grundproblem der deutschen Außen-und Sozialpolitik nicht angegangen wird, sehe ich nicht, wie es anders laufen kann. Dieses Grundproblem besteht in Wunschdenken. Einem Festhalten an Illusionen wider jede Vernunft und jede in's Auge springende Evidenz. Ermöglicht wird das durch einen jedenfalls in Berlin u.U. doch genetisch/lokal bedingten Größenwahn samt der ihm immanenten Sucht, sich auch dann noch für den besseren, den klügeren Teil der Menschheit zu halten, wenn uns schon wieder mal alles um die Ohren fliegt. Anders kann ich mir den seit einem Vierteljahrhundert konsequent durchgezogenen Dauersprint auf dem Holzweg (Klimarettungs-bedingter Wirtschaftsabsturz bei gleichzeitiger Einladung des Globalen Südens in unsere Sozialämter) nicht erklären..

Keppelen Juliana | Sa., 16. August 2025 - 11:00

noch in Berlin Politiker die pragmatische Politik machen können. Eine EU die eine Kallas zur Aussenbeauftragten macht, die ihre persönliche Russophobie auslebt, hat nichts mit Pragmatismus am Hut ganz zu schweigen vom Rest. Hätte man pragmatisch gedacht und gehandelt gäbe es diesen Krieg gar nicht (jedenfalls mit Schröder gäbe es diesen Krieg nicht). Der Autor beschreibt Putins Dilemma wie aber siehts mit dem Dilemma in der EU und Deutschland aus? Auch die EU wird an ihre Grenzen stossen und den Krieg nicht weiter finanzieren können und stur weiterführen können bis der fiktive "gerechte Frieden" winkt. Die EU und Selenskyi werden sich mit einem Frieden zufrieden geben müssen der möglich ist wenn auch nicht gerecht. Kleine Anmerkung zu den Bildern in Alaska: mein spontaner Gedanke war, oh oh dieses Drehbuch läuft anders als von der EU und Selenskyi erwartet und erhofft und vielleicht ist es gut so. Jedenfalls war in diesem Drehbuch niemals ein Selenskyi oder Merz noch die EU vorgesehen.

Walter Bühler | Sa., 16. August 2025 - 11:06

... gehören in der Tat zu der charakteristischen Uniform, die unsere politischen und medialen Führungspersönlichkeiten in ihrer infantilen Einfalt so gut kenntlich machen.

Diese Scheuklappen sind aber bei vielen von ihnen (Strack-Zimmermann, Merz, v. d. Leyen, Pistorius, Baerbock , ...) inzwischen so fest mit Haut, Haaren und mit dem Verstand verwachsen, dass sich solche "Politiker" und "Journalisten" wohl kaum noch wirklich von ihren liebgewordenen Scheuklappen trennen können.

Wir sind wohl gezwungen, uns stattdessen von diesen Politikern und "Experten" zu verabschieden.

Ernst-Günther Konrad | Sa., 16. August 2025 - 11:55

Das sehe ich im Moment genauso. Nicht nur Selenskij, auch Putin wird sich, wann und wie immer dieser Konflikt endet, sich verantworten müssen. Und ja, beide brauchen einen sichtbaren, fühlbaren Erfolg. Die vielen Toten auf beiden Seiten, die vielen Verletzten, die Materialschlacht, die Kosten und Vertreibungen, so wie die weiteren üblichen Kriegsopfer jeglicher Art die erbracht wurden, sie verlangen eine Nachbereitung, eine Aufarbeitung, sowohl in Russland als auch in der UA. Und ob die Kriegsführer das Überleben ist fraglich. Denn die Welt schimpft auf Putin, wie brutal er vorgeht, wobei das alles letztlich Teil von Krieg ist, so widerwärtig man einzelne Handlungen finden kann, weiß niemand zu sagen, ob hinter den Kulissen in Moskau nicht noch ganz andere Kriegshardliner auf ihre Chance warten und wenn Putin weg ist, ob geflüchtet, eingesperrt oder tot, noch viel härter diesen Krieg führen würden. Und das in UA das Volk aufbegehrt kann man inzwischen alternativ lesen und hören.

Gerhard Fiedler | Sa., 16. August 2025 - 11:59

ich habe mir die Live-Berichterstattung vom Eintreffen und Empfang von Trump und Putin in Anchorage unter NIUS angesehen. Super! Dort hätten Sie sich nicht geärgert.

Hans Süßenguth-Großmann | Sa., 16. August 2025 - 14:12

Armee will ich mal vorsichtig sein. Die Russen arbeiten auf den Durchbruch hin und es gibt nichts nach Alaska, dass sie ernsthaft hindern würde. Das Russland eine Atommacht ist, war auch schon 22 bekannt, hat aber auf die ganzen Talkshow Helden keinen Eindruck gemacht. Sie sprachen vom Sieg. Jetzt wollen sie einen Waffenstillstand um Selensky zu retten. In Kiew wird jetzt Jemand gesucht der den Prügelknaben abgegeben und die Niederlage unterschreiben muss.

Brigitte Miller | Sa., 16. August 2025 - 15:17

viele empört sind und fehlende "konkrete Ergebnisse" beklagen: ich finde es gut, dass Trump den "allein schuldigen Kriegsverbrecher, den man sanktionieren muss , offiziell per Symbolik als Menschen anerkannt hat, mit dem
man sprechen kann und muss.
Das allein war es schon wert.
Der bisherige Weg brachte ja auch keine "konkreten Ergebnisse".
Sprechen und verhandeln war bis jetzt nicht erwünscht.

Ich erinnere mich, dass vor langer Zeit Agnes Strack-Zimmermann in einer Talkshow Ulrike Guérot, die genau darauf hinwies, dass verhandeln etwas bringen könnte, anschnauzte "da sterben Menschen"!

