- „Du wirst nicht mehr mit der Polizei sprechen“
In Südfrankreich prügeln fünf Jugendliche den 17-jährigen Louis H. zu Tode. Der Fall sorgt wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl für eine heftige Debatte über migrantische Gewalt. Aber es bleiben Fragezeichen.
Fünf gegen einen. Auf der einen Seite: Ein am Boden liegenden Körper, auf den Faustschläge und Tritte einhageln, scheinbar unendlich lang. Gequältes Röcheln. Auf der anderen Seite: Lachen. Zeichen des Sieges, der Überlegenheit, selbstbewusst in die Kamera gerichtet. Die Videoaufnahmen, die in Frankreich in den vergangenen Tagen für Entsetzen sorgen, sind meist verpixelt – doch nimmt das der Szene nichts von ihrem Grauen.
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