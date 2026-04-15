- Verhandlungen im Schatten der Hisbollah
In Washington zelebrieren Israel und der Libanon eine „historische Chance“. Der Libanon soll die Hisbollah entwaffnen – während er deren Geisel bleibt. Das Chaos in Teheran hat die Terrormiliz geschwächt – dennoch versucht sie, die Gespräche zu sabotieren.
Am Dienstag empfing der amerikanische Außenminister Marco Rubio die libanesische Botschafterin Nada Hamadeh Moawad und den israelischen Gesandten Jechiel Leiter zu den ersten direkten Gesprächen beider Länder seit 1993. Nach zwei Stunden intensiver Beratung verkündete Rubio den Beginn eines „umfassenden diplomatischen Prozesses“. Man habe sich darauf geeinigt, offizielle Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe und die Grenzziehung aufzunehmen.
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