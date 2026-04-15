Gespräche zwischen Israel und Libanon - Verhandlungen im Schatten der Hisbollah

In Washington zelebrieren Israel und der Libanon eine „historische Chance“. Der Libanon soll die Hisbollah entwaffnen – während er deren Geisel bleibt. Das Chaos in Teheran hat die Terrormiliz geschwächt – dennoch versucht sie, die Gespräche zu sabotieren.