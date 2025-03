Wladimir Putins Einlassungen zu den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine lassen nur einen Schluss zu: Er ist an einer Waffenruhe, die möglichst bald in Kraft tritt, überhaupt nicht interessiert. Denn er verlangt, dass erst „Nuancen“ geklärt werden müssen, meint damit aber offenkundig nichts anderes als die weitere staatliche Existenz der Ukraine. Kaum anders lässt sich seine Forderung interpretieren, erst einmal die „Wurzeln des Konflikts“ zu beseitigen.

Nach der Lesart Putins hat die Ukraine als Staat überhaupt kein Existenzrecht. Sie sei ein künstliches Gebilde, das der Revolutionsführer Lenin nach dem Sieg der Roten im Russischen Bürgerkrieg geschaffen habe. Die Ukrainer seien keine Nation, sondern ein Teil der „russischen Welt“ (russki mir). Ihr Denken aber sei vom traditionell gegen Moskau feindlich eingestellten Westen verdorben worden, nämlich zunächst durch die katholischen Polen, zuletzt durch die Nato. Bis zur Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus waren es für die Kremlpropaganda vor allem die Amerikaner, die die Ukrainer gegen das russische Brudervolk aufgewiegelt hätten.

Putin verdrängt dabei völlig, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderst auch unter den ukrainischen Intellektuellen im Zarenreich Bestrebungen nach der Gründung eines eigenen Staates immer stärker geworden sind, so wie bei andern slawischen Völkern, etwa bei Tschechen, Slowaken und Kroaten im Vielvölkerreich der Habsburger. Auch die ukrainischen Bolschewiken, die, von Lenin gefördert, in Kiew die Macht übernahmen, betonten die kulturellen Unterschiede zu den Russen.

Doch in den dreißiger Jahren versuchte Stalin, die Ukraine-Politik Lenins rückgängig zu machen: Von der damaligen großen Hungersnot (Holodomor), Ergebnis sowohl von behördlicher Inkompetenz als auch gezielter staatlicher Maßnahmen, sowie vom bald darauf folgenden Großen Terror war besonders die Ukraine betroffen. Zu den Folgen gehörte, dass Einheiten der Wehrmacht, die 1941 auf das Territorium der Ukrainischen Sowjetrepublik vordrangen, an vielen Orten von der Bevölkerung mit Blumen, Brot und Salz als Befreier begrüßt wurden. Allerdings war dies ein Irrtum, denn die deutsche Besatzung war dort ebenfalls eine brutale Willkürherrschaft, auch wenn gleichzeitig Ukrainer als Hilfstruppen für den Kampf gegen die Rote Armee angeworben wurden.

Putin möchte die logische Abfolge auf den Kopf stellen

Vor allem stimmt die Gleichung Putins und der Erfinder der Konzeption von „russki mir“ nicht, dass russischsprachig auch russisch bedeutet. Im überwiegend russischsprachigen Donbass haben vor dem Ausbruch des Krieges 2014 bei Regionalwahlen Parteien, die für den Anschluss an Russland eintraten, nie mehr als 15 Prozent der Stimmen bekommen. Fünf der bisher sechs Präsidenten der unabhängigen Ukraine hatten Russisch als Muttersprache, unter ihnen Wolodymyr Selenskyj. Historischer Bezugspunkt für die meisten russischsprachigen Ukrainer ist der Kampf der freien Kosaken gegen die Zaren. Auch die ukrainischen Oligarchen von heute, die ebenfalls fast alle aus russischsprachigen Familien kommen, sind in keiner Weise daran interessiert, sich wieder Moskau unterzuordnen. Selbst der aus dem Donbass stammende korrupte Präsident Viktor Janukowitsch, der von vielen Medien fälschlicherweise das Etikett „prorussisch“ bekam, hat alles getan, um die russischen Oligarchen und die gierige Kremladministration aus der Ukraine herauszuhalten.

Wenn Putin also nach wie vor die staatliche Souveränität der Ukraine in Frage stellt, so haben in der Tat Verhandlungen über einen Waffenstillstand wenig Sinn. Abgesehen davon widerspricht seine Forderung jeglichen historischen Erfahrungen, was Wege zur Beilegung kriegerischer Konflikte angeht: Eine Einigung über einen Waffenstillstand ist die Voraussetzung, die conditio sine qua non, um überhaupt über eine dauerhafte Friedensregelung verhandeln zu können.

Putin möchte diese logische Abfolge auf den Kopf stellen, wohlwissend, dass die Ukrainer sich mit Sicherheit und die Amerikaner sich höchstwahrscheinlich nicht darauf einlassen werden. Auch ist er offenbar davon überzeugt, dass die Zeit für die russischen Streitkräfte arbeitet. Allerdings ist deren Vormarsch längst fast überall zum Stillstand gekommen, offenbar weil die Truppen des Kremls personell und technisch erschöpft sind. In der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, haben die Ukrainer zuletzt sogar die Russen zurückgedrängt.

Viel hängt nun davon ab, wie Trump darauf reagiert

Ebenso dürfte Putin wissen, dass zwei seiner Forderungen weder von Selenskyj noch vom Parlament in Kiew erfüllt werden: Im Falle einer 30-tägigen Waffenruhe, wie sie die amerikanische Seite nach der Verhandlungsrunde mit der Delegation aus Kiew in Dschidda Anfang der Woche vorgeschlagen hat, müsste laut Putin die Lieferung von Waffensystemen und Munition an die Ukraine eingestellt werden. Ebenso hat Andrij Jermak, der Leiter der Kiewer Präsidialkanzler, klargestellt, dass die Vorstellung des Kremls, auf ukrainischem Territorium dürften keine von EU-Staaten gestellte Friedenstruppen stationiert werden, völlig inakzeptabel sei.

Zwar hat Putin erklärt, dass er grundsätzlich einer Waffenruhe zustimmt, aber seine Einschränkungen und damit verbundenen Forderungen bedeuten nichts anderes als ein Nein. Viel hängt nun davon ab, wie Trump darauf reagiert. Manches spricht dafür, dass er den doppelbödigen Charakter der Ausführungen des Kremlchefs erkannt hat. Denn einerseits sprach der US-Präsident von einer „erfreulichen Reaktion“, andererseits verwies er sofort darauf, dass es nicht gut wäre, wenn Putin „nun enttäuschen“ würde. Nicht zufällig wurde am Donnerstagabend über amerikanische Medien bekanntgegeben, dass russischen Banken die Möglichkeiten noch weiter eingeschränkt wurden, über sie die Zahlungen für russische Rohstoffexporte abzuwickeln. Auch die Wiederaufnahme der militärischen Unterstützung für die Ukraine durch die USA ist nichts anderes als eine Drohung an die Adresse Putins.

Zweifellos wird Putin also weiter austesten, wie weit er bei Trump gehen kann, dabei täuschen und Fakten verdrehen. Doch scheint es so, dass Trump dies erstens verstanden hat und dass zweitens seine Geduld nicht unendlich ist. In Kiew setzt man auch darauf, dass nach dem Abzug der Amerikaner aus Vietnam 1975 und aus Afghanistan 2021 Trump nicht der dritte US-Präsident sein will, dem man die Schuld an einer schmählichen Niederlage der USA in einem Krieg geben wird.