Die Vereinigten Staaten sind dabei, eine neue Sicherheitsvereinbarung für den Nahen Osten zu treffen. Zu diesem Zweck strebt die Trump-Regierung separate Abkommen mit vier wichtigen regionalen Mächten an: Israel, der Türkei, Saudi-Arabien und dem Iran. Das Problem ist, dass jedes Abkommen mit den Interessen der anderen kollidiert, was eine kohärente regionale Strategie nahezu unmöglich macht.

Nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am 8. April kündigte US-Präsident Donald Trump Pläne für direkte Gespräche mit dem Iran am 12. April in Oman an. Einen Tag später bestätigte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, dass die Gespräche zwischen ihm und Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff beginnen würden – allerdings zunächst über omanische Vermittler. Bei derselben Pressekonferenz mit Netanjahu wies Trump auf seine engen Beziehungen zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hin und sagte dem israelischen Premierminister: „Ich glaube, dass ich jedes Problem, das Sie mit der Türkei haben, lösen kann, solange Sie vernünftig sind.“

Zu einer Zeit, in der die Bemühungen des Weißen Hauses um eine Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine nur mühsam vorankommen, steht die US-Regierung im Nahen Osten vor einer weitaus komplexeren Herausforderung. Der Kern des Problems besteht darin, dass es in der Region zu viele Akteure gibt, von denen jeder seine eigenen Forderungen hat. Dies zwingt Washington dazu, mit jedem Land einzeln zu verhandeln, was unbeabsichtigte Folgen für die anderen drei Länder hat.

Israel

Die beiden größten Sorgen Israels sind die Stabilisierung des Gazastreifens und die Sicherung seiner Nordflanke, insbesondere Syriens. In Bezug auf den Gazastreifen sind sich die USA und Israel einig, dass die Hamas in einem Nachkriegsszenario nicht die Kontrolle behalten darf – aber es besteht keine Klarheit darüber, welche alternative Regierungsstruktur an ihre Stelle treten soll. Die USA haben Saudi-Arabien gedrängt, in Abstimmung mit Israel die Führung in der Palästina-Frage zu übernehmen.

Frühere Bemühungen um eine Normalisierung der israelisch-saudischen Beziehungen wurden durch den Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 zunichte gemacht, aber ein Engagement ist nach wie vor in Israels Interesse. Israel ist sich jedoch darüber im Klaren, dass Saudi-Arabien mit dem Gazastreifen nur indirekt über Ägypten und Jordanien verhandeln wird. Es zweifelt auch an der Fähigkeit und dem politischen Willen der Saudis, den Gazastreifen zu verwalten. Erschwerend kommt hinzu, dass die international anerkannte Palästinensische Autonomiebehörde in Scherben liegt, was das Risiko erhöht, dass die Ungewissheit über die Zukunft des Gazastreifens das ohnehin schon instabile Westjordanland weiter destabilisieren könnte.

In der Zwischenzeit muss Israel auch seine Nordfront sichern. Nach jahrzehntelangen Versuchen hat es schließlich die Führung und die Offensivfähigkeiten der Hisbollah zerstört, das Stellvertreternetzwerk des Iran in der Levante lahmgelegt und zum Zusammenbruch des Assad-Regimes in Syrien beigetragen. Der Libanon ist nun geschmeidiger, aber es zeichnet sich eine neue Bedrohung ab: ein sunnitisch-islamistisch dominiertes Regime in Syrien, das von der Türkei unterstützt wird.

Türkei

Der iranisch-israelische Konflikt und der Sturz von Assad haben der Türkei eine historische Chance eröffnet. Da sie nicht mehr von Teheran gegängelt wird, ist Ankara dabei, seinen Einfluss in Syrien und schließlich im gesamten nördlichen Teil des Nahen Ostens zu konsolidieren. Innerhalb weniger Wochen setzte es die befreundete Übergangsregierung in Damaskus unter Druck, ein Abkommen zur Teilung der Macht mit den syrischen Kurden zu schließen, das die Türkei lange abgelehnt hatte. Ankara hat auch rasche Fortschritte bei der Neutralisierung des kurdischen Separatismus innerhalb seiner eigenen Grenzen gemacht, einer weiteren bedeutenden Bedrohung für seine Strategie im Süden, indem es die kurdischen Rebellen in der Türkei davon überzeugt hat, den Prozess der Entwaffnung zu beginnen und über Friedensbedingungen zu diskutieren.

Die Türkei sucht nun nach langfristiger US-Unterstützung, um Syrien zu stabilisieren und das Militär des Landes neu aufzubauen – ein mühsamer Prozess, der wahrscheinlich Jahrzehnte dauern wird. Außerdem möchte sie verhindern, dass der Iran ihre Bemühungen untergräbt, zumal der benachbarte Irak wahrscheinlich weiterhin unter starkem iranischen Einfluss stehen wird. Trump hat angedeutet, dass Washington Ankara als wichtigen Verbündeten bei der Verwaltung Syriens und der Eindämmung des Iran betrachtet.

Die Bedenken der Türkei gehen jedoch über den Iran hinaus. Israels Pufferzone im Süden Syriens und seine fortgesetzten Militäroperationen im Land sind ein großes Problem für die Türken. Keine der beiden Seiten will einen Konflikt, aber ihre Interessen stehen im Widerspruch zueinander. Angesichts der Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Türkei und Israel in den vergangenen 15 Jahren hat Ankara die USA um Vermittlung gebeten, was wahrscheinlich der Auslöser für Trumps Angebot an Netanjahu war.

Saudi-Arabien

Der wachsende Einfluss der Türkei in Syrien beunruhigt auch Saudi-Arabien. Für Riad ist die Aussicht auf einen von der Türkei unterstützten sunnitischen Islamismus, der den vom Iran unterstützten schiitischen Radikalismus ersetzt, kaum eine Verbesserung. Saudi-Arabien verfügt zwar nicht über die militärische Reichweite Israels, hat aber einen beträchtlichen finanziellen Einfluss, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen Probleme der Türkei. Ankara hat auch zur Kenntnis genommen, wie Washington das diplomatische Profil Riads geschärft hat, vor allem durch die Gespräche zwischen den USA und Russland im Königreich.

Die Trump-Administration betrachtet Saudi-Arabien als faktische arabische Führungsmacht und möchte, dass das Land bei der regionalen Stabilisierung, insbesondere in der Palästinenserfrage, eine Führungsrolle übernimmt. Doch Riad hat es in der Vergangenheit vermieden, sich in diesem Bereich stark zu engagieren. Ein Kurswechsel würde Saudi-Arabien auf unbekanntes Terrain führen, da es sich mit Israel bei der Bewältigung des Palästinenserkonflikts abstimmen müsste – ganz zu schweigen von dem gewaltigen Unterfangen des Wiederaufbaus des Gazastreifens.

Wenn Washington seine direkte Beteiligung an der regionalen Sicherheit verringern will, muss es gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Saudi-Arabien und der Türkei sowie zwischen Saudi-Arabien und Israel herstellen. Die größte Herausforderung wird jedoch darin bestehen, die Führungsfähigkeit Saudi-Arabiens zu stärken. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis Riad in der Lage ist, in arabischen Angelegenheiten und denen der gesamten Region die Führung zu übernehmen.

Iran

In diesem komplexen Verhandlungsgeflecht hofft die Trump-Administration auch, ein Abkommen zu erreichen, das den Weg des Iran zum Erwerb von Atomwaffen blockiert. Dabei geht es nicht nur um die Anreicherung, sondern auch um das iranische Programm für ballistische Raketen und sein regionales Netzwerk von Stellvertretern. Trotz der jüngsten Rückschläge übt Teheran immer noch großen Einfluss im Irak und im Jemen über die Huthis aus. Die US-Luftangriffe werden nur bis zu einem gewissen Grad ausreichen, um die Bedrohung durch die Huthis für den Seeverkehr auf der strategischen Verkehrsader durch das Rote Meer zu neutralisieren, sodass der Status der Gruppe eine Schlüsselkomponente der Gespräche mit dem Iran darstellt.

Der Iran befindet sich an seinem schwächsten Punkt in seiner 46-jährigen Geschichte und steht vor einem großen Führungswechsel. Eine Lockerung der Sanktionen könnte dem Regime finanziellen Spielraum verschaffen, um die wachsende öffentliche Unzufriedenheit zu bewältigen. Doch jeder Kompromiss mit Washington birgt die Gefahr, dass sich die Risse innerhalb der iranischen Führungselite – die aus Militärs, Geistlichen und Politikern besteht – vertiefen.

Für die USA steht sogar noch mehr auf dem Spiel. Jede Vereinbarung, die das iranische Regime stabilisiert, könnte auch dessen regionale Dynamik wiederherstellen – ein Szenario, das für Israel, die Türkei und Saudi-Arabien nicht akzeptabel ist. Alle drei fürchten ein Wiedererstarken des Irans und sind misstrauisch gegenüber einem Abkommen, das Teherans weiterreichende Ambitionen nicht eindämmt.

Die eigentliche Bewährungsprobe für Washington besteht darin, ob es ein Abkommen erreichen kann, das nicht nur das iranische Atomprogramm einschränkt, sondern auch das Verhalten des Landes in der gesamten Region mäßigt. Dies ist unwahrscheinlich, ohne Kompromisse einzugehen, die einen oder mehrere Partner der USA verärgern. Letztlich strebt jede der vier Mächte – Israel, die Türkei, Saudi-Arabien und der Iran – eine Einflusssphäre an. Diese Ambitionen stehen von Natur aus im Widerspruch zueinander, und jedes Gleichgewicht wird bestenfalls brüchig sein.

In Kooperation mit: