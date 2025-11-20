Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten - Trump unterschreibt – und beide Parteien zittern

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten war ein Wahlversprechen von Donald Trump. Stattdessen führt erst ein parteiinterner Aufstand der Republikaner zu ihrer Veröffentlichung. Während sich Demokraten als moralische Instanz inszenieren, offenbaren die Akten, dass beide Parteien Dreck am Stecken haben.