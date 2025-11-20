- Trump unterschreibt – und beide Parteien zittern
Die Veröffentlichung der Epstein-Akten war ein Wahlversprechen von Donald Trump. Stattdessen führt erst ein parteiinterner Aufstand der Republikaner zu ihrer Veröffentlichung. Während sich Demokraten als moralische Instanz inszenieren, offenbaren die Akten, dass beide Parteien Dreck am Stecken haben.
Als Trump im Wahlkampf versprach, sämtliche Epstein-Akten zu veröffentlichen, war der Jubel in der MAGA-Basis groß. Doch als es ernst wurde, zögerte Trump monatelang. Das Justizministerium erklärte im Juli kategorisch, es gebe keine Kundenliste, und weitere Veröffentlichungen seien weder angemessen noch gerechtfertigt. Für Trumps treueste Unterstützer war das nicht nur eine Enttäuschung, sondern ein Vertrauensbruch. Was als Wahlversprechen begann, mündet nun in einen parteiübergreifenden Offenbarungseid.
