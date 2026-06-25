Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - „Wir füttern damit unsere eigene Hybris“

Nach mehr als zehn Jahren bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Afghanistan und im Irak zieht Michael Rohschürmann eine ernüchternde Bilanz. Im Gespräch erklärt er, warum er die Organisation schließlich verlassen hat.