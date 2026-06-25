- „Wir füttern damit unsere eigene Hybris“
Nach mehr als zehn Jahren bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Afghanistan und im Irak zieht Michael Rohschürmann eine ernüchternde Bilanz. Im Gespräch erklärt er, warum er die Organisation schließlich verlassen hat.
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit Sitz in Bonn und Eschborn bei Frankfurt ist ein bundeseigenes Unternehmen und einer der wichtigsten Umsetzer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Im Auftrag der Bundesregierung organisiert sie weltweit Projekte in Bereichen wie Bildung, Wirtschaft, Klima, Gesundheit und Verwaltung. Sie hat ein Geschäftsvolumen von jährlich vier Milliarden Euro – finanziert aus Steuergeldern.
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