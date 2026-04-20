- Sind wir auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg?
Die antagonistischen Großmächte bekriegen sich noch nicht direkt. Ein Wettbewerb der Drohungen hat allerdings längst eingesetzt – und es lassen sich gewisse Parallelen zu den Vorkriegszeiten vor 1914 und 1939 erkennen. Droht ein Dritter Weltkrieg?
Angesichts zunehmender Bedrohungen befassen sich Politikwissenschaftler wie Historiker vermehrt mit der aktuellen internationalen Lage. Und sie kommen zu bemerkenswerten Schlüssen. Odd Arne Westad erkennt in seinem jüngsten Buch „Der kommende Sturm“ in der Welt der Multipolarität alarmierende Parallelen zur Vorkriegszeit von 1914, und dies aufgrund der Eskalationsgefahr durch ein Aufeinandertreffen der Großmächte in regionalen Konflikten. Niall Ferguson sieht die USA an mehreren Fronten herausgefordert und die aktuelle Lage als die „gefährlichste“, seit er forscht. Paul Kennedy will schon vor Jahrzehnten den Niedergang des US-Imperiums vor Augen gesehen haben.
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