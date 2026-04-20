Historische Parallelen zu Vorkriegszeiten - Sind wir auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg?

Die antagonistischen Großmächte bekriegen sich noch nicht direkt. Ein Wettbewerb der Drohungen hat allerdings längst eingesetzt – und es lassen sich gewisse Parallelen zu den Vorkriegszeiten vor 1914 und 1939 erkennen. Droht ein Dritter Weltkrieg?