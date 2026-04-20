Normandie
Denkmal am Strand am Ort der Landung der amerikanischen Soldaten an der Kueste bei Sainte-Mere-Eglise, Utah Beach / picture alliance / IPON | Stefan Boness

Historische Parallelen zu Vorkriegszeiten Sind wir auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg?

Die antagonistischen Großmächte bekriegen sich noch nicht direkt. Ein Wettbewerb der Drohungen hat allerdings längst eingesetzt – und es lassen sich gewisse Parallelen zu den Vorkriegszeiten vor 1914 und 1939 erkennen. Droht ein Dritter Weltkrieg?

VON MICHAEL GEHLER am 25. April 2026 10 min

Michael Gehler

Autoreninfo

Prof. Dr. Michael Gehler ist Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls am Institut für Geschichte der Universität Hildesheim

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Angesichts zunehmender Bedrohungen befassen sich Politikwissenschaftler wie Historiker vermehrt mit der aktuellen internationalen Lage. Und sie kommen zu bemerkenswerten Schlüssen. Odd Arne Westad erkennt in seinem jüngsten Buch „Der kommende Sturm“ in der Welt der Multipolarität alarmierende Parallelen zur Vorkriegszeit von 1914, und dies aufgrund der Eskalationsgefahr durch ein Aufeinandertreffen der Großmächte in regionalen Konflikten. Niall Ferguson sieht die USA an mehreren Fronten herausgefordert und die aktuelle Lage als die „gefährlichste“, seit er forscht. Paul Kennedy will schon vor Jahrzehnten den Niedergang des US-Imperiums vor Augen gesehen haben. 

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Jens Böhme | Sa., 25. April 2026 - 17:59

Die Annahme, dass eine regelbasierte Friedensordnung Ordnung und Frieden auf ewig schafft, fusst in der Phantasie der Geburt des Neuen Menschen. Der Neue Mensch ist/wird bedürfnislos, unendlich solidarisch und neidfrei sein. Die westliche Idee des glücklich minimalistisch lebenden Menschen scheitert spätestens an den Grenzen an anderer Lebensvorstellungen. Den Südsudanesen zu erklären, deren täglich künstliche Milchnahrung und Tütenreis vom Care-LKW strebe der solidarische Europäer auch an, um Gleichheit und Gerechtigkeit herzustellen, fruchtet nur in Faulobstpolemik.

soistes | Sa., 25. April 2026 - 19:59

Timmy passiert. Stirbt er oder rettet in Backhaus & gewinnt seine Regierung nochmal in Meck Pomm.

Wenn nicht ist Hildesheim massiv betroffen vom Völkerrecht. Ich vermute wenn wir die Energiewende nicht schaffen & Hildesheim bis 2029 nicht vollständig von Windrädern umzingelt ist und es nicht schafft bis dahin Hühner, Schweine & Kühe zu melken, schlägt das "differenzierte Völkerrecht" mit kompletter Fressefreiheit für die Ostkokaine gnadenlos zurück, bis der Bacon of Hope Gebetsteppich über New York am Broadway seinen üblen Verlauf nach Europa nimmt.

Und danach ist alles zu spät, wenn "Gas Gerd" kein Gas aus Russland auftreibt & die Restbestände meistbietend an die Asiaten veräußerst.

Ich hoffe unser derzeit amtierender Bundespräsident kann das alles noch von Berlin aus Glätten. Ansonsten ist Ironie off & Schluss mit lustig!

Weil nach dem März kommt der April, bekanntlich macht der was er will. Vermutlich kommt danach die Faulobstpolemik.

Wir werden sehen was passiert!

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