In der Gerichtsverhandlung behauptete Sarkozy, er habe von all dem nichts gewusst. Einer der 13 Mitangeklagten – die am Mittwoch ebenfalls mehrjährige Gefängnisstrafen erhielten – bekannte dagegen in der Einvernahme: „Alle waren auf dem Laufenden, von der Empfangsdame bis zu Nicolas Sarkozy.“ Die falschen Rechnungen hätten auf einer „kollegialen Entscheidung“ beruht.