Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Während sich die russische Invasion in der Ukraine nach Westen in Richtung der strategisch wichtigen Hafenstadt Odessa ausbreitet, wächst die Sorge, dass Moskau bald auch das westliche Nachbarland der Ukraine, Moldawien, ins Visier nehmen wird. Diese Befürchtungen verstärkten sich nach einer Kundgebung in einem Moskauer Stadion am vergangenen Freitag, bei der die Teilnehmer patriotische Lieder sangen, darunter „Made in the USSR“, das mit der Zeile beginnt: „Ukraine und Krim, Weißrussland und Moldawien, das ist alles mein Land“.

Die Veranstaltung dürfte auch in Georgien Aufsehen erregt haben. Als einziger EU- und Nato-Beitrittskandidat im Kaukasus – eine Region, die auch in „Made in the USSR“ erwähnt wird – teilt Georgien die gleichen Sorgen wie Moldawien, allerdings aus anderen Gründen. Das Land grenzt zwar nicht an die Ukraine, aber Georgien hat sehr reale Erinnerungen an die russische Invasion und die faktische Übernahme von zwei separatistischen Regionen im Jahr 2008.