Viele Kommentatoren sind dabei, den Westen zu beerdigen. Wegen China. Oder wegen Trump. Aber die Diagnose ist falsch. Der Westen lebt. Und wie. Denn Westen bedeutet Debatte und Selbstzweifel, nicht Koma und Stillstand. Das macht ihn so erfolgreich.

KOLUMNE: GRAUZONE am 24. Januar 2026

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

Der Westen geht unter. Wieder einmal. Wie eigentlich schon immer. Während des Kalten Krieges drohte er an der Sowjetunion und ihren fünften Kolonnen zu scheitern. Dann am islamischen Fundamentalismus. Schließlich an China. Und aktuell an sich selbst, an den USA oder an Donald Trump persönlich. 

