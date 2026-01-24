Geopolitische Machtverschiebung - Go West!

Viele Kommentatoren sind dabei, den Westen zu beerdigen. Wegen China. Oder wegen Trump. Aber die Diagnose ist falsch. Der Westen lebt. Und wie. Denn Westen bedeutet Debatte und Selbstzweifel, nicht Koma und Stillstand. Das macht ihn so erfolgreich.