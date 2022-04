Kein Krieg ist klein, wenn man ihn selbst durchleben muss – aber die Welt ist groß, und große Kriege sind selten. Gleichzeitig haben Kriege einen unerwarteten Nachhall. Ein kleiner Krieg könnte einen anderen Krieg noch verschärfen. Oder er könnte helfen, einen Krieg anderswo zu verhindern. Kein Krieg kann einfach nur für sich selbst verstanden werden. Daher muss der Krieg in der Ukraine nicht nur als solcher betrachtet werden, sondern auch im Hinblick auf seine Auswirkungen. Und da der Nachhall naturgemäß ungeordnet ist, sowohl in Bezug auf den ursprünglichen Krieg als auch auf seine letztendliche Bedeutung, werde ich den Nachhall willkürlich in mein Erklärungsmodell einbetten.

Polen hat sich im Moment an die Spitze Europas gesetzt. Geographisch gesehen liegt es der Ukraine am nächsten, und deshalb wurde ein Großteil der Nato-Streitkräfte dort stationiert. Am wichtigsten ist, dass die 82. US-Luftlandedivision in Polen stationiert ist. Das bedeutet, dass diese Division mit polnischen Streitkräften zusammenarbeitet, von denen viele bereits seit mehreren Jahren mit US-Panzertruppen auf polnischem Boden geübt haben. Für die USA bedeutet dies, dass ihre Truppen mit dem Terrain vertraut sind, auf dem sie möglicherweise kämpfen werden, und dass sie die Möglichkeit haben, eine gewisse Vertrautheit mit den Polen zu entwickeln. Ihr Auftrag besteht darin, eine russische Invasion in Polen zu verhindern oder abzuwehren oder, falls dies befohlen wird, in die Ukraine vorzudringen und die russischen Streitkräfte dort anzugreifen und zu besiegen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Vereinigten Staaten ihre Streitkräfte in Europa (und deren wichtigste davon in Deutschland) stationieren, um die sowjetische Vorherrschaft auf dem Kontinent abzuwehren. Dies führte unweigerlich dazu, dass die beiden zuvor verfeindeten Länder politisch und gesellschaftlich zusammenwuchsen. Es führte auch zu notwendigen Investitionen, die eine Rolle beim deutschen Wirtschaftswunder spielten: einem Wunder, das Deutschland schließlich zur führenden Macht in Europa machte (etwas, das 1945 unvorstellbar war). Das deutsche Wohlergehen wurde für die Vereinigten Staaten zu einem strategischen Erfordernis, und eine amerikanische Vorherrschaft in einem zerrütteten Europa bedeutete sehr viel.

Polnische und amerikanische Interessen

Heute ist die Situation nicht mehr so eindeutig wie 1945. Die Stationierung von US-Streitkräften in einem Land machen die Stabilität und Berechenbarkeit des Gastlandes zu einem strategischen Interesse der USA – und die polnische Geografie und die polnischen Interessen sind jetzt mit den amerikanischen Interessen in einer Beziehung verbunden, die sich im Vergleich zu früher weiterentwickelt hat. Die Vereinigten Staaten haben sich von Europa entfremdet gefühlt, weil Europa sich weigerte, seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Nato zu erfüllen; Europa wiederum fühlte sich von dem entfremdet, was es als amerikanischen Hypermilitarismus ansah.

Die Ukraine hat in Europa eine Veränderung bewirkt, die von Dauer sein kann oder auch nicht. Was jedoch wahrscheinlich von Dauer sein wird, ist die Präsenz amerikanischer Truppen in Polen. Der Ausgang des Ukrainekriegs wird in den Vereinigten Staaten die Sichtweise auf künftige Bedrohungen prägen – eine Sichtweise, die mit Polens eigenem Blick auf die Dinge übereinstimmt. Übrigens drohen Polen Strafmaßnahmen seitens der Europäischen Union, weil es gegen EU-Rechtsnormen verstoßen hat. Das könnte ein kleiner Test dafür werden, wie und ob sich das europäische Gleichgewicht der Kräfte verschiebt.

Andernorts haben die Türken etwas Interessantes getan, indem sie einen beträchtlichen Teil ihrer Marine ins Schwarze Meer entsandten, wo das russische Schiff „Moskwa“ versenkt wurde. Die Türkei hat sich aus dem Ukraine-Krieg weitgehend herausgehalten, obwohl sie den ukrainischen Streitkräften einige Drohnen zur Verfügung gestellt hat. Die Türkei steht Russland seit jeher feindselig gegenüber, betrachtet aber die USA in letzter Zeit als unberechenbar. Ankara hat zunächst vorsichtig abgewogen; die schlechte Performance der russischen Streitkräfte in der Ukraine dürfte die Türken jedoch dazu veranlasst haben, die Bedrohung durch Russland neu zu bewerten. Die Türkei setzt wohl die russische und die amerikanische Militärstärke nicht mehr gleich.

Ankaras Koordination mit der Ukraine

Aus türkischer Sicht würde es die russischen Operationen im Schwarzen Meer erleichtern, wenn Russland in der Lage wäre, seine Marine zu nutzen, um sich im Schwarzen Meer durchzusetzen und gleichzeitig die ukrainischen Streitkräfte, die mit Anti-Schiffs-Raketen bewaffnet sind, auszuschalten oder weiter von der Küste wegzudrängen. Ein solches Ergebnis würde aber auch eine potenzielle Bedrohung für die Türkei darstellen. Die Türkei ist Mitglied der Nato, und Russland könnte die türkische Flotte irgendwann als Bedrohung empfinden und ihre Schiffe und Häfen angreifen. Die Türken sind ins Schwarze Meer vorgedrungen, um einem russischen Angriff zuvorzukommen, indem sie die Risiken über das hinaus erhöhen, was Russland unternehmen kann. Gleichzeitig erfordert dies ein gewisses Maß an Koordination mit der Ukraine.

Indem sie Russland im Schwarzen Meer herausfordert, eröffnet sich für die Türkei eine weitere Möglichkeit. Das Land hat bedeutende Interessen sowohl im Südkaukasus als auch in Zentralasien. Russland wiederum hat seine Interessen dort zur Besorgnis der Türkei vorangetrieben. Die Russen sind derzeit nicht in der Lage, die Türkei militärisch herauszufordern, und es ist auch nicht zu erwarten, dass die Türkei militärisch vorgehen wird. Verdeckte Aktionen und Diplomatie sind der Schlüssel. Und angesichts des Verhaltens Russlands in der Ukraine könnten Länder wie Aserbaidschan und Kasachstan ihre Beziehungen zu Russland überdenken. Die Schwäche Russlands bis zu diesem Punkt öffnet die Tür für strategische Neuausrichtungen, zwingt die Türkei, sich im Schwarzen Meer zu behaupten, und macht ihr möglicherweise den Weg frei, um andere Interessen zu verfolgen.

Problemfall China

Und dann ist da noch China. China ist eine Beziehung zu Russland eingegangen, um ein massives Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten zu schaffen. Doch trotz ihrer öffentlichen Erklärungen haben die Chinesen erkannt, dass eine derartige Beziehung zu Russland eine Belastung und kein Vorteil ist. Russland hat nicht das Gewicht, um die USA von einer Bedrohung Chinas abzuhalten. Es verfügt offenkundig nicht einmal über die militärische Kraft, um den Ukrainefeldzug durchzuführen, ohne Verstärkung aus Syrien anzufordern.

China selbst ist nicht in der Lage, Truppen zur Unterstützung Russlands zu entsenden. Erstens würde eine Unterstützung des russischen Feldzugs den Chinesen keinen direkten Nutzen bringen, und eine chinesische Intervention könnte katastrophale Folgen haben. Zweitens, und das ist noch wichtiger, hat China die Auswirkungen des von den USA geführten Wirtschaftskriegs zu spüren bekommen. Wenn es in der Ukraine aktiv wird oder Russland in erheblichem Umfang unterstützt, könnte dies einen ähnlichen ökonomischen Angriff auf China auslösen.

China ist – ebenso wie Russland – nicht annähernd so mächtig, wie es scheint. Sein Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt liegt auf Platz 81 der Weltrangliste (Russland liegt auf Platz 85). Der Inlandsmarkt für anspruchsvolle Waren ist begrenzt. Das Land muss in der Lage sein, zu exportieren, und ohne diese Fähigkeit wird es destabilisiert. Die Vereinigten Staaten sind trotz der Zölle auf chinesische Waren Chinas größter Kunde. Ein Exportverlust und ein Wirtschaftskrieg in einer Zeit, in der Chinas Wirtschaftswachstum zurückgeht und die sozialen Spannungen wegen der Wohlstandsunterschiede zunehmen, wären gefährlich. Eine Invasion Taiwans wäre wahnsinnig, da sie China das einzige geben würde, wovon es genug hat – Land. Sie könnte auch scheitern. Und die wirtschaftliche Reaktion der USA wäre heftig; das alles zu einer Zeit, in der Chinas Wirtschaft dies nicht verkraften kann.

Wir sehen also, dass Polen und die Türkei durch den Krieg an Bedeutung gewinnen, während China an Bedeutung verliert. Es gibt noch viele andere Auswirkungen, und ich habe diese drei Fälle auch deshalb ausgewählt, weil ich in meinem Buch „Die nächsten 100 Jahre“ den Aufstieg Polens und der Türkei und den Niedergang Chinas vorausgesagt habe. Natürlich existieren noch viele andere Auswirkungen, aber es gibt keinen Grund, nicht mit diesen zu beginnen.

