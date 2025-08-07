Oliver Rolofs ist Sicherheitsexperte und Direktor des Österreichischen Instituts für strategische Studien und internationale Zusammenarbeit (AISSIC) in Wien. Zuvor war er Kommunikationschef der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), wo er zudem das Cyber- und Energiesicherheitspolitik verantwortete.

Während Europa gebannt auf China, Russland und den Nahen Osten blickt, vollzieht sich im Schatten der Weltpolitik eine stille Zeitenwende: Die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan stehen in Washington kurz vor der Unterzeichnung eines historischen Friedensabkommens – vermittelt nicht etwa von der Europäischen Union, sondern von den Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump.

Teil des Abkommens ist ein spektakuläres geopolitisches Novum: ein US-Garantie- und Entwicklungsmodell für einen strategischen Transitkorridor zwischen Aserbaidschan und seiner Exklave Nachitschewan. Damit sichern sich die USA sicherheitspolitisch und wirtschaftlich einen Schlüsselzugang zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer – und Europa steht erneut am Rand.

Frankreichs Protektoratsanspruch und Europas Einseitigkeit

Ein Grund für das europäische Abseits liegt auch in hausgemachter strategischer Kurzsichtigkeit: Innerhalb der EU hat sich vor allem Frankreich in den vergangenen Jahren offen an die Seite Armeniens gestellt – aus historischen, kulturellen und geopolitischen Motiven. Paris agiert dabei nicht selten als selbsternannter Schutzpatron Jerewans, was die europäische Position in der Region einseitig erscheinen lässt. Eine ausgewogene Rolle als ehrlicher Vermittler konnte Brüssel so nie wirklich einnehmen. Diese Parteinahme hat Europas Einflussfähigkeit in Baku geschwächt und das Vertrauen Aserbaidschans in europäische Vermittlungsangebote nachhaltig erschüttert.

Was sich im Moment als bilateraler Friedensschluss präsentiert, ist in Wirklichkeit weit mehr: Der Südkaukasus ordnet sich geopolitisch neu. Jahrzehntelang war der Konflikt um die Region Karabach Sinnbild für die Unfähigkeit der internationalen Diplomatie, dauerhafte Lösungen herbeizuführen. Die OSZE-Minsk-Gruppe, unter gemeinsamer Leitung von Russland, Frankreich und den USA, war mehr Feigenblatt als Vermittlerin – und wurde durch Tatsachen obsolet gemacht.

Grenzübergang Latschin-Korridor / picture alliance/dpa/Le Pictorium Agency via ZUMA | Gilles Bader

Mit der militärischen Rückeroberung des völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörigen Karabachs durch Baku im Jahr 2023 veränderten sich die Spielregeln. Aserbaidschan handelte aus einer Position der Stärke, Armenien musste sich militärisch und strategisch neu orientieren. Es folgten direkte Verhandlungen zwischen beiden Staaten – jenseits internationaler Vermittlungsformate. Dass nun ein Abkommen geschlossen wird, ist nicht dem Wirken Europas zu verdanken, sondern dem geopolitischen Gestaltungswillen Washingtons.

Die „Trump Route“ als geopolitisches Signal

Der jetzt vereinbarte US-amerikanische Garantievertrag für den sogenannten Zangezur-Korridor ist ein diplomatischer Paukenschlag. Die USA übernehmen nicht nur die Entwicklung und Kontrolle über eine kritische Transitstrecke, die Aserbaidschan mit seiner Exklave Nachitschewan verbindet. Sie verankern damit dauerhaft ihre Präsenz in einer Region, die bisher zwischen russischem Druck und iranischer Einflussnahme zerrieben wurde.

Mit dieser „Trump Route for International Peace and Prosperity“ brechen die USA mit der Passivität früherer Jahre im Kaukasus. Sie agieren – und übernehmen Verantwortung. Es ist eine diplomatische Innovation, wie sie Europa derzeit nicht zu bieten hat: kreativ, entschlossen und mutig. Der Südkaukasus wird damit nicht nur friedlich, sondern auch zum integralen Bestandteil westlicher Infrastrukturstrategien – einschließlich der geplanten Ost-West-Korridore für Energie, Rohstoffe und Datenverbindungen, die auch Zentralasien und vor allem wichtige Rohstofflieferanten wie Kasachstan besser mit dem Westen verbinden.

Besonders bemerkenswert ist: Aserbaidschan präsentiert sich in dieser neuen geopolitischen Ordnung als klar prowestlich orientierter Akteur. Baku sucht die Partnerschaft mit den USA und signalisiert Offenheit gegenüber westlichen Investitionen, Technologiekooperation und sicherheitspolitischem Dialog. Diese strategische Neuausrichtung – verbunden mit einem klaren Bruch mit Moskau – bietet Europa eine historische Chance. Ein stabiles, berechenbares und prowestliches Aserbaidschan kann ein Schlüsselpartner für Energieversorgung, Infrastrukturprojekte und regionale Stabilität sein.

Das Ende russischer Vormachtstellung

Für Russland ist diese Entwicklung ein herber Rückschlag. Moskau hatte jahrzehntelang versucht, den Südkaukasus als Einflusszone zu halten – mit Militärbasen, Vermittlerrollen und Sicherheitsgarantien. Doch dieses Kartenhaus ist zusammengebrochen. Nach dem Abschuss eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs durch eine russische Rakete im Dezember 2024 und dem Tod zweier Aserbaidschaner in russischem Gewahrsam war das Vertrauen in Moskau irreparabel beschädigt.

Baku reagierte mit einer harten Linie: Präsident Ilham Alijew distanzierte sich öffentlich vom Kreml, lobte die Ukraine und ließ mehrere russische Staatsbürger, darunter mutmaßliche Agenten, festnehmen. Die angekündigte Klage gegen Russland wegen des Flugzeugabschusses markiert eine politische Zeitenwende. Aserbaidschan hat demonstriert, dass es sich nicht mehr einschüchtern lässt – und bereit ist, neue Allianzen zu schmieden.

Armenien zwischen Westkurs und Abhängigkeit

Auch Armenien ist in Bewegung – allerdings mit größerer innerer Zerrissenheit. Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat die Beteiligung am russisch dominierten Militärbündnis CSTO eingefroren. Die Armee öffnet sich neuen Partnern, unter anderem Frankreich, Indien und Litauen. Brüssel und Washington sind wichtige Anlaufstellen geworden, ebenso wie der Beitritt Armeniens zum Internationalen Strafgerichtshof – eine direkte Provokation gegenüber dem Kreml, gegen dessen Präsidenten dort ein Haftbefehl vorliegt.

Doch die Realität ist komplexer: Die russische Militärbasis im nordarmenischen Gyumri mit rund 5000 Soldaten, Kampfjets und Luftabwehrsystemen bleibt bestehen. Auch der Iran versucht, seinen Einfluss auszuweiten – sichtbar in der Personalie Mehdi Sobhani, dem iranischen Botschafter in Jerewan. Sobhani ist kein gewöhnlicher Diplomat: Er war zuvor Botschafter in Syrien unter dem Assad-Regime und gilt als Vertreter der iranischen Revolutionsgarden. Dass Teheran ausgerechnet ihn in den Südkaukasus entsendet, ist ein klares geopolitisches Signal – nicht nur an Armenien, sondern auch an Israel, Aserbaidschan und den Westen.

Gräber armenischer Soldaten / picture alliance/dpa | Ulf Mauder

Armenien droht damit, zur Schnittstelle zweier gescheiterter Imperien zu werden – einerseits mit dem klar artikulierten Wunsch nach Westanbindung, andererseits mit faktischen Abhängigkeiten von Moskau und Teheran. Wer jedoch europäische Unterstützung will, muss bereit sein, sich zu entscheiden – für Souveränität und strategische Klarheit. Die Frage, die sich nun stellt: Wo bleibt Europa? Die EU ist mit Beobachtern vor Ort, sie hat diplomatische Signale gesendet und Resolutionen verabschiedet. Doch das reicht nicht. Während Washington Fakten schafft, bleibt Europa Beobachter – höflich, mahnend, folgenlos.

Dabei könnte gerade jetzt ein neues europäisches Engagement im Südkaukasus nachhaltigen Einfluss sichern. Die Region ist offen für Investitionen, Partnerschaften und Sicherheitskooperationen – aber sie verlangt auch klare Positionen. Europas Chance liegt in seiner Glaubwürdigkeit, wirtschaftlichen Stärke und der Fähigkeit, Wohlstand und Demokratie zu fördern. Was fehlt, ist politischer Wille des überbürokratisierten Brüsseler Apparats.

Was Europa jetzt tun muss

Erstens: Ein strategisches Südkaukasus-Konzept entwickeln.

Europa braucht ein eigenes geopolitisches Format, das über Beobachtermissionen hinausgeht. Ähnlich wie beim Westbalkan sollten Infrastrukturprojekte, Energiepartnerschaften, Grenzschutz und Ausbildungshilfen in einem „EU-Kaukasus-Pakt“ gebündelt werden – mit diplomatischer Präsenz, wirtschaftlichem Engagement und sicherheitspolitischer Verlässlichkeit.

Zweitens: Eine klare Haltung gegenüber Armenien.

Wer sich dem Westen zuwenden will, muss sich von iranischem Einfluss distanzieren. Die Personalie Sobhani ist mehr als eine diplomatische Randnotiz – sie ist Ausdruck geopolitischer Einflussnahme. Auch die russische Basis in Gyumri ist ein Anachronismus. Wer sich dem Westen zuwenden will, muss sich von den geopolitischen Schatten der Vergangenheit lösen. Nur so entstehen Glaubwürdigkeit und neue Chancen – auf beiden Seiten.

Drittens: Beteiligung am Transitkorridor prüfen.

Die „Trump Route“ ist ein Weckruf – kein Hindernis. Europa sollte ein ergänzendes Konsortium zur Entwicklung und Sicherung der Transitverbindung zwischen Aserbaidschan und Nachitschewan initiieren. Die Einbindung europäischer Unternehmen, Banken und Institutionen würde Vertrauen schaffen, wirtschaftliche Interessen sichern und der US-Initiative eine multilaterale Dimension verleihen.

Fazit: Geopolitik duldet kein Vakuum

Der Südkaukasus ist kein Randgebiet – er ist ein strategischer Knotenpunkt im neuen globalen Kräftemessen. Russland ist auf dem Rückzug, der Iran schwächelt, die USA handeln – Europa zögert. Doch genau jetzt entscheidet sich, ob die Europäische Union eine geopolitische Kraft sein will – oder bloß ein außenpolitischer Kommentator bleibt.

Der historische Friedensschluss zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ein diplomatischer Durchbruch – aber auch ein Testfall für Europas strategische Ernsthaftigkeit. Wer die regelbasierte Ordnung verteidigen will, darf sich nicht hinter Mahnungen verstecken. Der Südkaukasus ist bereit für ein neues Kapitel – und Europa sollte daran aktiv mitschreiben. Die Zeit für europäische Kreativität ist jetzt – so, wie es nun der US-Präsident mit dem Plan einer „Trump Route for International Peace and Prosperity“ unter Beweis gestellt hat.