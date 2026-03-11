George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

Kriege können später von Historikern bewertet werden, aber während sie toben und Fakten mit Lügen um Aufmerksamkeit konkurrieren, ist es schwer zu verstehen, was gerade geschieht. Dennoch lohnt sich der Versuch, den gegenwärtigen Krieg im Iran zu verstehen, so verwirrend es auch sein mag.

Derzeit führen die Vereinigten Staaten und Israel einen Luftkrieg, der darauf abzielt, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Beide Länder betrachten Atomwaffen als Gefahr für sich selbst, unabhängig davon, wie sie eingesetzt werden. Es ist unklar, ob der Iran in der Lage ist, einsatzfähige Atomwaffen zu bauen, aber selbst wenn die Wahrscheinlichkeit dafür gering ist, könnte dies katastrophale Folgen haben.

Der erste Angriff der USA auf das iranische Atomprogramm hat gezeigt, wie wichtig dieses Ziel ist. Da dieser Angriff nur teilweise erfolgreich war, haben die USA und Israel einen weitaus umfassenderen Luftangriff gestartet, um ein zweites Ziel zu erreichen: einen Regimewechsel zu erzwingen oder, falls dies nicht gelingt, genug Schaden anzurichten, um die Erholungszeit zu verlängern, in der sich möglicherweise eine umsichtigere Regierung herausbilden könnte. Einer der Faktoren, die die Trump-Regierung zu der Annahme veranlassten, dass ein Regimewechsel möglich sein könnte, waren die Demonstrationen gegen das Regime, die die Straßen füllten und viele Todesopfer forderten. Dadurch erschien ein Regimewechsel als mögliches Ergebnis eines Militärschlags. Der Regimewechsel war kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um das iranische Atomprogramm (als primäres Ziel) zu beenden und einen Iran zu schaffen, der weniger destabilisierend wäre.

Die Vernichtung der Revolutionsgarde würde die neue Regierung militärisch handlungsunfähig machen

Seitdem wurde ein neuer oberster Führer an die Spitze der Regierung berufen, der sich ähnlich verhält wie sein Vorgänger. Allerdings verfügt er möglicherweise über weniger Macht, da er die Entscheidungsfindung offenbar mit dem Vorsitzenden des Obersten Nationalen Sicherheitsrats teilt und keine vollständige Kontrolle über die wichtigste Streitkraft des Iran, die Islamische Revolutionsgarde, zu haben scheint.

Angesichts der Zerstörung eines Großteils des Regierungssystems, einschließlich seiner Führung und der nationalen Infrastruktur – was einen Verlust der Befehls- und Kontrollgewalt und eine nur noch eingeschränkt funktionsfähige Regierung bedeutet –, scheint es, als würde die Revolutionsgarde Operationen auf der Grundlage von Entscheidungen durchführen, die von ihren eigenen Kommandeuren getroffen wurden, möglicherweise nach ihren eigenen Präferenzen. Dies zeigt sich daran, dass der iranische Präsident – der als Reformer als schwach gilt – sich bei den Ländern der Region entschuldigte, die in der Anfangsphase des Konflikts mit Drohnen und Raketen angegriffen wurden. Es scheint wahrscheinlich, dass die Revolutionsgarde als militärische Kraft ohne politische Führung agierte und alle Bedrohungen mit langwierigen und tiefgreifenden Schlägen bekämpfte.

Derzeit läuft wahrscheinlich ein Prozess, um die Revolutionsgarde unter die Kontrolle der neuen Regierung zu bringen, auch wenn diese noch versucht, ihre Strategie und Ziele über das reine Überleben hinaus zu definieren. Das soll nicht heißen, dass die Revolutionsgarde sich verselbstständigt hat, sondern lediglich, dass sie nach dem ersten Schlag sowohl die Rolle der Streitmacht als auch die der Entscheidungsträgerin übernommen hat und die Entschuldigungen der Regierung darauf abzielten, das Ausmaß zu begrenzen, in dem sich die angegriffenen Nationen den von Israel und den Vereinigten Staaten angeführten Attacken anschließen würden.

Daraus folgt, dass das vorrangige Ziel der USA und Israels darin besteht, die Revolutionsgarde zu schwächen oder systematisch zu zerstören, bevor die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt. Die Vernichtung der Revolutionsgarde würde die neue Regierung militärisch handlungsunfähig machen, bevor sie ihre Macht konsolidieren kann, und sie in eine verwundbare und sogar verzweifelte Lage bringen.

Die USA und Israel müssen den Krieg beenden, bevor die Ölpreise dramatisch steigen

Die Revolutionsgarde ist eine gut bewaffnete und ausgebildete Organisation mit Bodentruppen und hochentwickelten Waffen, darunter Drohnen und Raketen. Sie ist über den gesamten Iran verteilt und dort für die innere Sicherheit sowie für konventionelle Bodenkriegsführung zuständig. Es ist unklar, wie weit die Drohnen- und Raketensysteme der Gruppe verteilt sind, aber es ist klar, dass diese Systeme mit neuen Waffen aus Lagerbereichen versorgt werden müssten. Daraus folgt, dass die Hauptaufgabe der USA und Israels darin besteht, das Logistiksystem zu identifizieren, das diese verstreuten Streitkräfte versorgt, und es zu zerstören.

Wir können auch davon ausgehen, dass diese Logistiknetzwerke per Satellit identifizierbar, unbeweglich und weit entfernt von größeren Bevölkerungszentren sind. Das bedeutet, dass theoretisch ein Großteil der Kämpfe zwischen den amerikanischen und israelischen Streitkräften auf der einen Seite und der Revolutionsgarde auf der anderen Seite eher an abgelegenen Orten als in Städten stattfinden würde. Bemerkenswert ist, dass nur wenige westliche Flugzeuge abgeschossen wurden, was entweder bedeutet, dass die iranischen Luftabwehrsysteme unwirksam oder zerstört sind oder dass die Informationen, die aus dem Iran kommen, begrenzt sind.

Natürlich gibt es noch eine weitere wichtige Dimension dieses Krieges: Öl. Der Iran ist eine wichtige Ölquelle für die Welt, aber nicht die einzige. Langfristig ist es wahrscheinlich, dass die Revolutionsgarde geschwächt wird und andere Ölproduzenten ihre Produktion steigern oder dass russisches Öl, das derzeit unter Sanktionierung der USA steht, leichter verfügbar sein wird. Für die USA und Israel ist dies entscheidend für die Dauer des Krieges. Sie müssen ihn beenden, bevor die Preise, insbesondere in den USA, dramatisch steigen. Aus Sicht Washingtons ist der Iran ein weniger wichtiges Thema als die Lebenshaltungskosten. Dies erklärt, warum der Iran versucht hat, die Straße von Hormus zu sperren, durch die fast ein Viertel des weltweiten Öls transportiert wird. Wenn dies zu einer ausreichenden Sensibilität beispielsweise für die Energiepreise führt, wäre dies ein grundlegendes Problem für die USA und würde als solches die Kriegsanstrengungen untergraben.

Die Straße von Hormus scheint mir der Ort zu sein, an dem der Krieg weitgehend entschieden werden wird. Der Iran ist ein riesiges Land mit Wüsten und einigen der zerklüftetsten Gebirge der Welt. Die Entsendung von Truppen in den Iran, um ihn zu besetzen, wäre selbst bei begrenztem Widerstand schwierig und enorm kostspielig. Ein Krieg im Iran wäre wahrscheinlich sehr langwierig und erfolglos. Eine Besetzung ist daher unwahrscheinlich, insbesondere angesichts der bisherigen Haltung von Präsident Trump zu langwierigen Bodenkriegen. Wenn das der Fall ist, wird der Schlüssel zum Krieg der Kampf um die Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Straße von Hormus sein, während die Luftwaffe die Revolutionsgarde zerschlägt – etwas, das möglicherweise in Monaten und nicht in Jahrzehnten erreicht werden könnte.

Washington hat drei Optionen

Entscheidend ist, dass die Reparatur beschädigter Ölanlagen relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, was der Revolutionsgarde eine weitere Option eröffnet. Trotz der Entschuldigung des iranischen Präsidenten hat sie ihre Angriffe auf andere Ölförderstaaten in der Region nicht vollständig eingestellt, was bereits zu einer gewissen Verringerung der Ölproduktion in diesen Staaten geführt hat. Eine Steigerung der Produktion in anderen Teilen der Welt kann schwierig und zeitaufwändig sein. All dies bedeutet, dass, wenn die neue iranische Regierung nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Revolutionsgarde zu zügeln, und diese ihre Angriffe auf regionale Ölanlagen verstärkt, dies zu einem erheblichen Rückgang der globalen Ölkapazitäten und einem dramatischen Preisanstieg führen könnte, was die Weltwirtschaft gefährden würde.

Sollte die Revolutionsgarde ihre Angriffe auf regionale Ölproduzenten wieder aufnehmen, würde die bloße Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Meerenge allein die Gefahr einer globalen Wirtschaftskrise nicht beseitigen. Dies würde die USA und andere Ölverbraucher in eine extreme Wirtschaftskrise stürzen, von der sie sich selbst nach Wiederaufnahme der Produktion nur langsam erholen würden. Dieses Szenario würde Trump mit einer politischen Krise in den Vereinigten Staaten konfrontieren.

Washington hat also drei Optionen. Die erste besteht darin, zu versuchen, die Raketen- und Drohnenkapazitäten der Revolutionsgarde schnell zu zerstören. Die zweite ist die Schaffung eines neuen Regimes, das in der Lage und willens ist, die Kontrolle über die Revolutionsgarde zu übernehmen. Die dritte ist eine Schlacht in der Straße von Hormus. Es könnte auch eine Kombination aus allen drei Optionen verfolgt werden, wobei jede einzelne mit großen Herausforderungen verbunden ist.

Russland wird wahrscheinlich nicht handeln

Dies bringt uns zu Russland und China. Russland wird wahrscheinlich nicht handeln. Seine Armee kämpft in der Ukraine, und was noch wichtiger ist: Es würde von der Zerstörung der Ölproduktion im Nahen Osten erheblich profitieren – was Moskau dringend benötigtes Geld und politischen Einfluss verschaffen würde. Bei China sieht es anders aus. Auch wenn es seine Energiequellen diversifiziert hat, würden hohe Ölpreise dennoch seiner Wirtschaft schaden, da sie nach wie vor von Exporten abhängig ist, die für ausländische Märkte schwerer zu finanzieren wären. Bemerkenswert ist, dass der chinesische Außenminister die Angriffe verurteilt hat, obwohl er bestätigte, dass Trump Ende März (früher als ursprünglich geplant) mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen werde. Angesichts der Gefährdung Chinas und der laufenden Verhandlungen zwischen Washington und Peking ist es unwahrscheinlich, dass China dem Iran militärische Hilfe leisten wird. Auch China hofft wahrscheinlich, dass jemand die Revolutionsgarde in Schach halten kann.

Letztendlich hängen die Folgen des Krieges davon ab, ob Teheran die Revolutionsgarde kontrollieren kann oder will, und ob die USA und Israel einen noch größeren Angriff riskieren werden. Die Einsätze werden weltweit immer höher, wobei die wahrscheinlichste Option darin besteht, dass die USA die Revolutionsgarde zerstören werden.

Aus militärischer Sicht lautet die grundlegende Frage, ob diese Ziele in erster Linie mit bemannten und unbemannten Luftstreitkräften erreicht werden können, da ein Bodenkrieg aufgrund der Größe des Iran wahrscheinlich langwierig und sowohl in Bezug auf Menschenleben als auch auf Kosten kostspielig wäre. Wenn Luftangriffe das Ziel nicht erreichen können, ist ungewiss, ob die USA letztendlich einen Bodenkrieg führen würden, der seit dem Zweiten Weltkrieg sehr kostspielig und in vielen Fällen erfolglos war.

