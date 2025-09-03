Viele Streitkräfte weltweit haben Personalprobleme. Die britische Regierung beispielsweise betont seit Jahren, dass sie nicht nur mehr Soldaten braucht, sondern aufgrund des technologischen Fortschritts, der neue Positionen schafft, auch eine andere Zusammensetzung der Truppen. Und obwohl London dieses Problem vielleicht am stärksten zu spüren bekommt, reicht es weit über die Landesgrenzen hinaus. Australien hat seine Rekrutierungsziele zum 14. Mal in Folge verfehlt – trotz einer Rekordzahl an Rekruten in den letzten 12 Monaten. Auch Kanada und Neuseeland haben Probleme mit einem Personaldefizit von 10.000 Soldaten bzw. einer Fluktuationsrate von 16 Prozent. Die Vereinigten Staaten schneiden besser ab und konnten ihre Rekrutierungszahlen im Jahresvergleich um 10 Prozent steigern, allerdings erst nach einem ähnlich langen Rückgang.

Obwohl diese Personalmängel schon seit einiger Zeit beobachtet werden, verspürten diese Regierungen erst durch die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die wachsende Besorgnis über China eine größere Dringlichkeit. Die Agenda der Trump-Regierung, sich bei der regionalen Verteidigung stärker auf Verbündete zu verlassen, hat ihre Entschlossenheit nur noch bekräftigt. Derzeit werden neue Rekrutierungsbemühungen unternommen, insbesondere im Vereinigten Königreich und in Australien, die darum kämpfen, den Nationalismus und die Bereitschaft der jüngeren Generation zum Militärdienst anzusprechen.

Anreize für die Bindung von Soldaten

Das Problem ist zweigeteilt: Rekrutierung und Bindung. Beides Aufgaben, die in zunehmend technisierten Streitkräften immer schwieriger werden. Die Rekrutierer versuchen, neue Methoden wie TikTok, Social-Media-Influencer und Videospiele zu nutzen, um Bewerber zu motivieren, doch es bleiben Defizite bestehen. Großbritannien und Australien haben auch mit flexibleren Dienstleistungsmodellen experimentiert, die mit der Privatwirtschaft um attraktivere Karrieren konkurrieren. London hat kurzfristige und Teilzeit-Einberufungsprogramme getestet, um Rekruten zu ermutigen, die sich nicht zu einem langfristigen Dienst verpflichten wollen. Australien hat Quereinstiegsprogramme ausgeweitet, die es Personen mit speziellen technischen Fähigkeiten ermöglichen, die traditionelle Grundausbildung zu umgehen und in höheren Rängen einzusteigen. Die USA haben die finanziellen Anreize für die Bindung von Soldaten verdoppelt und setzen auf Werbung, um die Rekrutierungszahlen zu erfüllen.

Die Aufrechterhaltung eines stetigen Zustroms neuer Soldaten ist nicht nur für die Erhaltung der Truppenstärke unerlässlich, sondern auch für den generationsübergreifenden Transfer von Fähigkeiten und institutionellem Wissen. Moderne Streitkräfte sind nach Erfahrungsstufen strukturiert; Nachwuchskräfte erlernen die erforderlichen Fähigkeiten von Unteroffizieren und Offizieren. Eine schlechte Personalbindung birgt die Gefahr des Braindrain und des Verlusts hart erarbeiteter Fachkenntnisse. Der Verlust qualifizierter oder ausgebildeter Soldaten, insbesondere in Bereichen mit hohen Anforderungen, ist oft schädlicher als die Nichtrekrutierung neuer Soldaten.

Weitere Probleme ergeben sich aus den Rekrutierungszielen. Anhaltende Defizite können das Gleichgewicht der Zusammensetzung stören. Eine Armee, die unverhältnismäßig kopflastig wird, läuft Gefahr, hoch erfahrene Führungskräfte ohne jüngere Untergebene einzusetzen, die ihre Anweisungen umsetzen können, wodurch die Einsatzbereitschaft und Kapazität beeinträchtigt werden. Kriege können nicht allein von hochrangigen Offizieren gewonnen werden, wenn ihre Kontingente nicht ausreichend mit kompetenten Untergebenen besetzt sind, die ihre Befehle zuverlässig ausführen können. Es gibt Anzeichen dafür, dass die britische Armee bereits zu einer solchen Unausgewogenheit tendiert.

Enorme Summen für Marketingkampagnen

Ein weiterer Faktor sind neue Positionen. Bereiche wie Cyber-Bereitschaftskapazitäten, Informationstechnologie und Vernetzung sowie Software- und Computertechnik wurden nicht immer mit dem Militärdienst in Verbindung gebracht. Aber die jüngsten Konflikte, wie der Krieg in der Ukraine, zeigen die entscheidende Rolle von Drohnenherstellern, Drohnenbetreibern und anderen ähnlichen Spezialisten. Die Bedienung dieser Art von technischer Ausrüstung erfordert jahrelange Ausbildung. Die neuen Drohnenflotten für die Mitglieder von AUKUS – der trilateralen Sicherheitspartnerschaft zwischen den USA, Großbritannien und Australien zur Förderung der Freiheit der Schifffahrt im Indopazifik – müssen sowohl von bestehenden Truppen als auch von neuen Rekruten bemannt werden.

Alle drei Länder konzentrieren sich derzeit auf dieses Thema, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Die USA haben enorme Summen in Marketingkampagnen investiert – bis zu 600 Millionen Dollar jährlich – und bieten Anreize wie die Rückzahlung von Studentenkrediten. Außerdem haben sie langfristige digitale Partnerschaften mit Unternehmen wie TikTok und YouTube geschlossen. Diese Strategien haben sich bei einer größeren Bevölkerungsgruppe, die sich ein stabiles Einkommen wünscht, als recht wirksam erwiesen. Die Rekrutierungszahlen in den USA sind 2024 stark gestiegen, aber Analysten sind skeptisch, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

In Australien werden Probleme bei der Rekrutierung und Personalbindung seit Jahren durch strukturelle und organisatorische Faktoren wie starre Hierarchien, Schwierigkeiten mit den Versetzungszyklen und eine begrenzte Anzahl geeigneter Bewerber verursacht. Auch die niedrige Arbeitslosenquote spielt eine Rolle, da jüngere Generationen in der Privatwirtschaft arbeiten, ohne die persönlichen Kosten des Militärdienstes tragen zu müssen. Eine Erhöhung der Vergütungspakete dürfte kaum ausschlaggebend sein, da die Bezahlung beim australischen Militär bereits recht großzügig ist. Das Einstiegsgehalt eines Sergeanten oder voll qualifizierten Offiziers liegt über dem nationalen Durchschnitt.

Bewerberpool vergrößern, Mangel beheben

Das australische Militär strebt bis 2030 eine Stärke von 69.000 Mitgliedern und bis 2040 eine Stärke von 80.000 Mitgliedern an. Im Haushaltsjahr 2024-25 belief sich die Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigten auf 61.189. Das bedeutet, dass die Rekrutierungsquote erheblich gesteigert werden muss, um die Ziele der Regierung zu erreichen. Australien hat daher erwogen, die Rekrutierung für das Militär auf Personen mit ständigem Wohnsitz und Staatsangehörige aus den Five-Eyes-Partnerländern – Großbritannien, USA, Kanada und Neuseeland – auszuweiten, um den Bewerberpool zu vergrößern und den Mangel zu beheben. Und der Mangel ist erheblich. E

in Bericht vom April zeigte, dass nur 16 Prozent der Rekruten im geeigneten Alter (17-24) die Zugangsvoraussetzungen erfüllen würden – keine körperlichen oder geistigen Behinderungen, keine makrogesundheitlichen Probleme, keine Vorstrafen, kein Drogenkonsum und ein Mindestbildungsniveau – und daher geneigt wären, sich für den Dienst zu bewerben. Diese Zahl könnte sogar noch niedriger sein, da laut einer Umfrage aus dem Jahr 2024 nur etwa jeder Sechste angab, sich freiwillig zur Verteidigung Australiens zu melden, falls es angegriffen würde. Selbst diejenigen, die sich bewerben, sehen sich mit Problemen wie langen Bearbeitungszeiten konfrontiert, während derer sie andere Beschäftigungsmöglichkeiten finden.

Das Vereinigte Königreich steht vor noch größeren Herausforderungen. Im Jahr 2024 erklärte Verteidigungsminister John Healey, dass die Streitkräfte jeden Monat 300 Vollzeitkräfte mehr verlieren als sie rekrutieren. Der parlamentarische Staatssekretär für die Streitkräfte, Luke Pollard, sagte, die derzeitige Regierung habe „eine Krise bei der Rekrutierung und Bindung von Personal geerbt”. Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass die Moral der aktiven Soldaten auf einem historischen Tiefstand ist; etwa 58 Prozent der Militärangehörigen bewerteten ihre Dienstmoral in einer Umfrage aus dem Jahr 2024 als „niedrig” oder „sehr niedrig”. Zwischen 2010 und 2023 hatte allein die Armee einen Personalengpass von über 22.000 Soldaten. Dies könnte Pollards Rekrutierungsziel von 198.000 Soldaten für 2024-25 erschweren.

Tatsächlich hat die schlechte Moral zu einem Imageproblem für die Mitglieder der Generation Z geführt. Umfragen zeigen, dass viele junge Menschen die Streitkräfte im Vergleich zur Privatwirtschaft nicht als sinnvolle oder attraktive Karrieremöglichkeit betrachten. Die Wahrnehmung des Militärlebens als streng, hierarchisch und körperlich anstrengend steht zunehmend im Widerspruch zu den Präferenzen der Generation Z, die Flexibilität, sinnstiftende Arbeit und eine nachhaltige Work-Life-Balance bevorzugt. Jüngste Umfragen deuten auch auf ein sinkendes Vertrauen der Generation Z in staatliche Institutionen hin, was sich auf die Rekrutierung auswirkt, während sowohl Australien als auch Großbritannien noch immer unter dem schlechten Ruf leiden, den sie durch die Kriege im Irak und in Afghanistan erworben haben.

London hat mehrere Initiativen zur Förderung der Rekrutierung ergriffen. Es hat neuen Rekruten eine Gehaltserhöhung von 35 Prozent angeboten, eine der größten Gehaltserhöhungen für das Militär in den letzten zwei Jahrzehnten, und stellt Familienunterkünfte, Kinderbetreuungsbeihilfen und Ausbildungszulagen zur Verfügung. Außerdem hat es angeboten, viele alte oder veraltete medizinische Richtlinien, die die Rekrutierung einschränkten, aufzuheben, und einen Plan zur raschen Beschleunigung der Bearbeitungszeiten ausgearbeitet, der eine bedingte Stellenzusage innerhalb von 10 Tagen nach der Bewerbung und eine vorläufige Ausbildung innerhalb von 30 Tagen vorsieht. Und wie Australien hat auch Großbritannien erwogen, den Pool zu erweitern, um Einwohner des britischen Commonwealth anzuwerben, aber es hat noch keine konkreten Maßnahmen ergriffen.

Eine globale Regierungskrise

Australien und Großbritannien lernen aus den Erfolgen der USA, die sich auf die Gewährleistung von Karrierestabilität konzentrieren, und investieren in Partnerschaften mit bestimmten Universitäten und MINT-Programmen, um qualifizierte Absolventen anzuziehen. Beide Länder nutzen datengestützte Prozesse, höhere Gehälter, flexible Karrieremöglichkeiten und digitale Innovationen, um die Rekrutierung anzukurbeln – insbesondere in kritischen technologieorientierten und spezialisierten Bereichen. Auch Programme zur Mitarbeiterbindung werden neu gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Stellenstabilität liegt, um familiäre Belastungen zu reduzieren, in die Wohnqualität zu investieren und verbesserte Bildungsunterstützung für Angehörige anzubieten. Diese Reformen signalisieren die Erkenntnis, dass die Personalbeschaffung nicht isoliert betrachtet werden kann – dass ohne glaubwürdige Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung neue Mitarbeiter nach Ablauf ihres ersten Vertrags einfach aus dem System abwandern werden.

Länder außerhalb des englischsprachigen Raums kämpfen mit ähnlichen Problemen. Japan versucht, Personalverluste durch KI, Automatisierung und verbesserte Gehälter und Lebensbedingungen auszugleichen, um mehr junge Menschen anzuziehen. Deutschland hat ein Gesetz verabschiedet, das 18-Jährige verpflichtet, einen Fragebogen auszufüllen, um mehr potenzielle Rekruten zu identifizieren. Die nordischen Länder haben erfolgreich auf die Wehrpflicht gesetzt, um wichtige neue Positionen zu besetzen. Trotz dieser Bemühungen wird es wahrscheinlich weiterhin Herausforderungen bei der Rekrutierung geben, sofern keine neuen Anreize geschaffen werden oder die Arbeitslosigkeit steigt.

Letztendlich ist die globale Rekrutierungskrise nicht nur ein innenpolitisches Problem, sondern hat auch erhebliche geopolitische Auswirkungen. Für Mittelmächte wie Australien und Großbritannien, die auf professionelle, technologisch versierte Streitkräfte angewiesen sind, um ihre Glaubwürdigkeit gegenüber ihren Verbündeten zu wahren, könnte ein Scheitern der Rekrutierung ihre Fähigkeit untergraben, ihren Verpflichtungen in der NATO, AUKUS und anderen kollektiven Verteidigungsstrukturen nachzukommen, die in der neuen globalen Geostrategie der USA nur noch an Bedeutung gewinnen.

Die eigentliche Herausforderung wird darin bestehen, ob sich die Streitkräfte schnell genug wandeln können, um sich einer Generation anzupassen, die Flexibilität, Sinnhaftigkeit und Technologie schätzt. Dies erfordert auch die Verpflichtung, eine vielfältige Belegschaft einzustellen, die in der Lage ist, die Vielzahl von nicht direkt mit dem Kampf verbundenen Aufgaben zu übernehmen, die heute in neuen Technologiebereichen erforderlich sind.

Ohne diese Maßnahme werden Rekrutierungsengpässe in einer Zeit zunehmender globaler Instabilität zu einer strategischen Belastung werden. Wenn Großbritannien und Australien erfolgreich sind, werden andere westliche Streitkräfte wahrscheinlich ihrem Beispiel folgen. Wenn die Rekrutierung und Bindung von Personal weiterhin stocken, wird dieses Problem nicht nur die nationalen Streitkräfte schwächen, sondern auch die Lastenteilung innerhalb der NATO und AUKUS belasten, sodass in einer Zeit zunehmender strategischer Konkurrenz weniger Staaten in der Lage sein werden, einen sinnvollen Beitrag zur kollektiven Verteidigung zu leisten.

In Kooperation mit: