Hohe Gefängnisstrafe für Ex-Präsident Jair Bolsonaro - Brasiliens Opposition wird per Gerichtsurteil enthauptet

Die harte Strafe gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wegen angeblicher Putschpläne bedeutet auch einen Schlag gegen die rechte Opposition ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen. An der Neutralität der Richter, die zum Teil Präsident Lula da Silve nahestehen, gibt es Zweifel.