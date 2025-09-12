- Brasiliens Opposition wird per Gerichtsurteil enthauptet
Die harte Strafe gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wegen angeblicher Putschpläne bedeutet auch einen Schlag gegen die rechte Opposition ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen. An der Neutralität der Richter, die zum Teil Präsident Lula da Silve nahestehen, gibt es Zweifel.
Am Tag der Urteilsverkündung ließ sich Jair Bolsonaro noch auf dem Gelände seines Hauses in Brasilia fotografieren. Stunden später war seine politische Karriere endgültig beendet. Das Oberste Gericht in Brasilien verurteilte den rechtspopulistischen Ex-Präsidenten zu 27 Jahren und drei Monaten Haft. Bolsonaro, so dass nicht einstimmige Urteil, soll eine kriminelle Organisation angeführt haben, die geplant habe, den amtierenden Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva von der Macht zu putschen und zu ermorden.
Vier der Richter stimmten dieser Interpretation der vorliegenden Videos, Dokumente und Aussagen zu, einer befand, das sei alles viel zu viel Spekulation. Tatsächlich hatten Bolsonaro-Anhänger im Januar 2023 in der Hauptstadt Brasilia randaliert und die erstaunlich schlecht bewachten Regierungsgebäude gestürmt. Bolsonaro befand sich zu diesem Zeitpunkt in den USA und schwieg. Das Gericht beschuldigt ihn, eine kriminelle Organisation angeführt zu haben, die einen Putschversuch angestrebt habe.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.