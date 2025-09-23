- „Der Begriff ‚Genozid‘ ist kontrafaktisch“
Hamed Abdel-Samad und Philipp Peyman Engel streiten über Israel, Gaza und die Grenzen der Debattenkultur. Trotz scharfer Meinungsverschiedenheiten zeigt der Disput zwischen einem Muslim und einem Juden, dass ein respektvoller Dialog zwischen unversöhnlichen Positionen möglich ist.
Hamed Abdel-Samad wuchs in Ägypten auf, als Student war er Mitglied der Muslimbruderschaft. Mittlerweile ist der Autor und Politologe einer der prominentesten Kritiker des politischen Islam. Für seine Position zahlt er einen hohen Preis: Seit ein ägyptischer Geistlicher 2013 im Fernsehen dazu aufrief, ihn zu ermorden, braucht er in Deutschland Polizeischutz.
Philipp Peyman Engel ist ein deutscher Journalist und Autor mit jüdisch-persischen Wurzeln. Seit 2023 leitet er die Jüdische Allgemeine und wurde 2023 vom Medium Magazin zum „Chefredakteur des Jahres“ gekürt.
