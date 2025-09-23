Hamed Abdel-Samad und Philipp Peyman Engel
Hamed Abdel-Samad und Philipp Peyman Engel / Aufruf zum Bemühen um die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln in Tel Aviv / Fotos: Nils Stelte / Susana Vera

Gaza-Krieg „Der Begriff ‚Genozid‘ ist kontrafaktisch“

Hamed Abdel-Samad und Philipp Peyman Engel streiten über Israel, Gaza und die Grenzen der Debattenkultur. Trotz scharfer Meinungs­verschiedenheiten zeigt der Disput zwischen einem Muslim und einem Juden, dass ein respektvoller Dialog zwischen unversöhnlichen Positionen möglich ist.

EIN STREITGESPRÄCH ZWISCHEN HAMED ABDEL-SAMAD UND PHILIPP PEYMAN ENGEL am 5. Oktober 2025

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „Future for Fridays?“ im Quadriga-Verlag.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Hamed Abdel-Samad wuchs in Ägypten auf, als Student war er Mitglied der Muslimbruderschaft. Mittlerweile ist der Autor und Politologe einer der prominentesten Kritiker des politischen Islam. Für seine Position zahlt er einen hohen Preis: Seit ein ägyptischer Geistlicher 2013 im Fernsehen dazu aufrief, ihn zu ermorden, braucht er in Deutschland Polizeischutz.

Philipp Peyman Engel ist ein deutscher Journalist und Autor mit jüdisch-persischen Wurzeln. Seit 2023 leitet er die Jüdische Allgemeine und wurde 2023 vom Medium Magazin zum „Chefredakteur des Jahres“ gekürt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Chris Groll | So., 5. Oktober 2025 - 10:49

Herr Traub, danke für dieses aufschlußreiche Interview. Obwohl ich Herrn Abdel-Samad sehr schätze, stimme ich in fast allen Positionen Herrn Engel zu. Auch Herr Abdel-Samad wird die Charta der Hamas kennen. Dort ist die Vernichtung des Staates Israel niedergeschrieben. Am 12.09.2025 bedauerte Spaniens Premier Sánchez öffentlich,
keine Atomwaffen gegen Israel zu haben. Er ist auch immer noch in Amt und Würden.
Die Bevölkerung von Gaza ist gleich Hamas. Widerstand gegen diese Terroristen gibt es dort wenig und die Bevölkerung hat sich auch an den Massakern beteiligt. Diese Bevölkerung, die schon von Kindesbeinen an dazu erzogen wird, die Juden und Christen zu hassen. Die Bezeichnungen für Andergläubigen sind bekannt (Schweine usw.)
Die arabischen Palästinenser haben allerdings eine wesentlich bessere Propagandamaschine (Verbreitung von Lügen) als die Israelis.

Chris Groll | So., 5. Oktober 2025 - 10:50

Auf Achgut ist „Chhabenarlie Kirks Brief an Benjamin Netanjahu“.dokumentiert.
Auszug daraus:
"Ich schlage dringend vor, dass Israel sich NICHT länger nur darauf verlässt, seine Informationskriegsführung an Stellvertreter in Amerika „auszulagern“. Herr Premierminister, ich dränge Sie, Ihre Informationskriegsstrategie von Grund auf zu ÜBERARBEITEN. Manchmal entsteht der Eindruck, dass Israel denkt, alle hassen es sowieso – warum also um die Herzen und Köpfe der Menschen kämpfen? Sollte an diesem Eindruck etwas Wahres sein, fordere ich Sie dringend auf, zu bedenken, dass soziale Medien und Podcasts die Orte sind, an denen Sie um die Herzen und Köpfe der jungen Generation kämpfen. All diese negative Israel-Propaganda in den sozialen Medien verwandelt sich leicht in pro-Hamas-„Free Palestine“-Stimmungen an vielen Universitäten."

Urban Will | So., 5. Oktober 2025 - 11:03

Ich bin gewiss nicht unparteiisch, sondern stehe voll hinter Israel, daher kann ich wohl auch nicht ganz objektiv urteilen.
Aber was mir ganz wesentlich auffiel: Was Engel im ersten Drittel des Gespräches über Israel und dessen Bemühen um die Zivilbevölkerung in Gaza sagt, bleibt unwidersprochen und auch an anderen Stellen habe ich ähnliches gelesen. Alleine diese Fakten, die ich auch zu 100% glaube, zeigen, dass Israel eben kein „Genozid“ macht, dass all die Sprüche der antisemitischen Linksgrünwoken Unsinn sind.
Wie Engel sagt, Israel könnte Gaza in wenigen Minuten pulverisieren.
Abdel-Samads Argumente ziehen nicht besonders. Zumal er auf die Rolle der Hamas, die Zivilisten als Schutzschilde einsetzt und auf viele Opfer setzt, um die Welt auf ihre Seite zu ziehen, gar nicht eingeht.
Der „Krieg der Bilder“ begann in Vietnam und ist seitdem „fester Bestandteil“ jedes Krieges. Im Gazakrieg ist er Israels brutalste Front. GG dumme, ignorante Linke. Aber ich denke, es wird standhalten.

Christoph Schnörr | So., 5. Oktober 2025 - 13:19

setzt Cicero mal wieder einen Glanzpunkt in der hiesigen öden Presselandschaft.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.