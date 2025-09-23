Gaza-Krieg - „Der Begriff ‚Genozid‘ ist kontrafaktisch“

Hamed Abdel-Samad und Philipp Peyman Engel streiten über Israel, Gaza und die Grenzen der Debattenkultur. Trotz scharfer Meinungs­verschiedenheiten zeigt der Disput zwischen einem Muslim und einem Juden, dass ein respektvoller Dialog zwischen unversöhnlichen Positionen möglich ist.