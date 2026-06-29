- Der Prinz mit den zwei Gesichtern
Makellos frisiert, perfekt inszeniert: Gavin Newsom bereitet sich auf die Präsidentschaftswahl 2028 vor. Doch hinter dem Gründungsmythos vom Aufsteiger steht ein Kalifornien, das vielen Amerikanern längst als Mahnmal gilt – und genau das könnte ihm zum Verhängnis werden.
Nur 34 Tage nach seinem Amtsantritt als Bürgermeister von San Francisco lässt Gavin Newsom im Februar 2004 gleichgeschlechtliche Heiratslizenzen ausstellen – gegen geltendes Recht. Die damalige Senatorin Dianne Feinstein warnt, er gebe den Republikanern im Wahljahr ein Mobilisierungsgeschenk. Seine Partei schreibt ihn ab. Newsom macht trotzdem weiter. Tausende Paare heiraten, bevor ein Gericht die Zeremonien beendet. Es ist die Szene, auf die er seither immer wieder zurückkommt; sein Gründungsmythos, der wie alle Legenden mehr über den erzählt, der sie pflegt, als über das, was wirklich geschah.
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