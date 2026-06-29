Gavin Newsom im Porträt - Der Prinz mit den zwei Gesichtern

Makellos frisiert, perfekt inszeniert: Gavin Newsom bereitet sich auf die Präsidentschaftswahl 2028 vor. Doch hinter dem Gründungsmythos vom Aufsteiger steht ein Kalifornien, das vielen Amerikanern längst als Mahnmal gilt – und genau das könnte ihm zum Verhängnis werden.