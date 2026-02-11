Foto eines grauen, modernen Tarnkappenflugzeugs auf einem Messegelände bei Sonnenschein
Modell des Future Combat Air System auf der Pariser Luftfahrtschau 2025 / picture alliance / Visually | VDWI Aviation

Future Combat Air System Europäisches Kampfflugzeugprojekt: Bruchlandung absehbar

Das deutsch-französisch-spanische Future Combat Air System (FCAS) sollte als Symbol für Einheit, Stärke und strategische Unabhängigkeit Europas stehen – doch nationale Interessen, Industriekonflikte und unterschiedliche militärische Anforderungen bringen das Milliardenprogramm ins Wanken.

VON THOMAS RAABE am 11. Februar 2026 12 min

Autoreninfo

Dr. phil. Dr. rer. pol. Thomas Raabe ist Abteilungsleiter in einer Behörde des Bundesverteidigungs- ministeriums. 2019 erschien im Campus-Verlag sein Buch „Bedingt einsatzbereit? Internationale Rüstungskooperationen in der Bundesrepublik Deutschland“.  
     

 

So erreichen Sie Thomas Raabe:

Zur Artikelübersicht

Eigentlich sollten seit über einem Monat deutsche und französische Ingenieure in ihren Büros sitzen, um am Kampfjetdemonstrator, einer Art elektronischer Plattform für den militärischen Übungsbetrieb, zu arbeiten. Die Rede ist von dem geplanten Superflieger Future Combat Air System (FCAS) oder, wie die Franzosen sagen, Système de combat aérien du futur (SCAF). Wenn man sich dieser Tage in Berlin, Paris oder Madrid, denn auch die Spanier machen beim Rüstungsprojekt der Zukunft mit, nach dem Stand des Projekts erkundigt, schaut man entweder in enttäuschte Gesichter oder man erntet ein Schulterzucken. Es steht nicht gut um FCAS, das von Anfang an vor allem ein Projekt der Politik war und damit ein Symbol für Europas Einheit und Stärke sein sollte. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.