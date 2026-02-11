Eigentlich sollten seit über einem Monat deutsche und französische Ingenieure in ihren Büros sitzen, um am Kampfjetdemonstrator, einer Art elektronischer Plattform für den militärischen Übungsbetrieb, zu arbeiten. Die Rede ist von dem geplanten Superflieger Future Combat Air System (FCAS) oder, wie die Franzosen sagen, Système de combat aérien du futur (SCAF). Wenn man sich dieser Tage in Berlin, Paris oder Madrid, denn auch die Spanier machen beim Rüstungsprojekt der Zukunft mit, nach dem Stand des Projekts erkundigt, schaut man entweder in enttäuschte Gesichter oder man erntet ein Schulterzucken. Es steht nicht gut um FCAS, das von Anfang an vor allem ein Projekt der Politik war und damit ein Symbol für Europas Einheit und Stärke sein sollte.