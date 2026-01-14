Modri Merz
Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Friedrich Merz während der ersten größeren Asien-Reise des Kanzlers seit Amtsantritt / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Friedrich Merz in Indien Berlin und Neu-Delhi: Asymmetrische Annäherung

Der Indien-Besuch von Bundeskanzler Merz kommt zu einem Zeitpunkt seltener strategischer Übereinstimmung: Berlin sucht neue Partner, Neu-Delhi neue Spielräume. Die zentrale Belastungslinie der künftigen Beziehungen ist Indiens Verhältnis zu Russland.

VON SHANTANU PATNI am 14. Januar 2026 7 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

Asienpolitik westlicher Staaten beginnt üblicherweise in Tokio oder Peking, den vertrauten Fixpunkten der industriellen Weltordnung. Dass Friedrich Merz diesmal Indien zu seinem ersten Ziel gemacht hat – und dies mit ausgesprochenem strategischen Nachdruck –, ist eine symbolische Abweichung, die in Neu-Delhi nicht unbemerkt geblieben ist. Dort ist man sich sehr wohl bewusst, dass es die krisengeschüttelte Lage Deutschlands und des europäischen Kontinents ist, die Berlin dazu drängt, sich enger an Indien heranzubewegen. Der demografische Riese gilt in Europa offenbar nicht länger als ein Land der „Zukunft“, sondern als ein Akteur, der in der Gegenwart angekommen ist und politisch ernst genommen werden muss.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 14. Januar 2026 - 17:44

Bahnt sich im Verhältnis zu Indien nicht Vergleichbares wie zur Volksrepublik China an - jahrelanger Technologietransfer mit anschließender Verdrängung aus den Märkten ? Die Strategie "Made in India" mit steigenden Quoten lässt dies erwarten. Modi setzt nach Medienberichten offenbar mehr auf Nationalismus als auf "Gandhi“, ebenso auf preisgünstiges russisches Öl als auf Ukraine-Vermittlung. Merkel hatte sich (wie auch zahllose Deutsche CEO) von den "Chancen in China" blenden lassen. Heute fährt ein "guter Chinese" ein chinesisches Auto, natürlich mit selbstentwickeltem E-Antrieb und selbstentwickelter IT. Dank dem durch hochmütige deutsche Manager verursachten "Diesel-Skandal" besteht hier ein komfortabler Vorsprung.

IngoFrank | Mi., 14. Januar 2026 - 18:06

Wird der Handel mit Indien intensiviert. Vor allem mit veredeltem Erdöl in Form von Diesel ?
Natürlich aus von Indien vorher importierten Rohöl aus Russland ….. und schon hat Buntland die den Boykott russischen Erdöls
umgangen und Geld spielt ja bekanntlich in D keine Rolle mehr, da alles Sondervermögen 👍
Tja alles nur noch mit Ironie zu ertragen ….
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

