Asienpolitik westlicher Staaten beginnt üblicherweise in Tokio oder Peking, den vertrauten Fixpunkten der industriellen Weltordnung. Dass Friedrich Merz diesmal Indien zu seinem ersten Ziel gemacht hat – und dies mit ausgesprochenem strategischen Nachdruck –, ist eine symbolische Abweichung, die in Neu-Delhi nicht unbemerkt geblieben ist. Dort ist man sich sehr wohl bewusst, dass es die krisengeschüttelte Lage Deutschlands und des europäischen Kontinents ist, die Berlin dazu drängt, sich enger an Indien heranzubewegen. Der demografische Riese gilt in Europa offenbar nicht länger als ein Land der „Zukunft“, sondern als ein Akteur, der in der Gegenwart angekommen ist und politisch ernst genommen werden muss.