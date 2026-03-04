- Statist auf Trumps Bühne
Auf der Pressekonferenz im Oval Office schimpft Donald Trump über Großbritannien und Spanien wegen deren Haltung im Iran-Krieg. Der deutsche Kanzler sitzt daneben und schweigt. Das ist auch das einzig Richtige, was Merz tun konnte.
Deutschland muss sich an die neuen Verhältnisse der internationalen Politik noch gewöhnen. Der Bundeskanzler beherrscht sie schon. Dabei waren es die beißenden Tiraden und der inszenierte wie implizierte Unernst des amerikanischen Präsidenten, mit denen Friedrich Merz am Dienstag auf der Pressekonferenz im Oval Office konfrontiert und auf die Probe gestellt wurde. Der Bundeskanzler hielt stand und tappte nicht in die Fallen, die Trump ihm aufgestellt hatte.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.