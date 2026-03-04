Merz, Trump und Vance im Oval Office
Friedrich Merz, Donald Trump und JD Vance im Weißen Haus / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Friedrich Merz im Oval Office Statist auf Trumps Bühne

Auf der Pressekonferenz im Oval Office schimpft Donald Trump über Großbritannien und Spanien wegen deren Haltung im Iran-Krieg. Der deutsche Kanzler sitzt daneben und schweigt. Das ist auch das einzig Richtige, was Merz tun konnte.

VON VOLKER RESING am 4. März 2026 6 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Deutschland muss sich an die neuen Verhältnisse der internationalen Politik noch gewöhnen. Der Bundeskanzler beherrscht sie schon. Dabei waren es die beißenden Tiraden und der inszenierte wie implizierte Unernst des amerikanischen Präsidenten, mit denen Friedrich Merz am Dienstag auf der Pressekonferenz im Oval Office konfrontiert und auf die Probe gestellt wurde. Der Bundeskanzler hielt stand und tappte nicht in die Fallen, die Trump ihm aufgestellt hatte. 

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 4. März 2026 - 11:27

ob man mit diesem "Baby-Trump", (siehe Youtube) und anderen nicht doch auch Kindesmissbrauch "salonfähig" machen könnte, aber wenn man den Vergleich so sieht und hört, muss ich doch lachen, auch wenn ich hoffe, dass Europa GEGEN Trump zu einer einheitlichen Linie findet.
Wichtiger scheint mir aber, dass der Raum Turk/Persien/Arabiens zu einer einheitlichen Linie findet.

Klaus Funke | Mi., 4. März 2026 - 11:47

Fritze ist immer für Krieg. Da lebt er auf. Aber er weiß nicht, dass nur Dumme für Krieg sind. Man kann ihn daran messen. Im Inland und als Kanzler eine vollkommene Fehlbesetzung. Er wird es hinnehmen, dass seine Landsleute jetzt bis an die Schmerzgrenze belastet werden. Der Sprit über 2 € - wie lange will das die deutsche Wirtschaft und der Privatmann aushalten? Dann fahrt doch Elektroautos, sagt Fritze, der Schlauberger. So wie die französische Königin Marie Antoinette ihren Landsleute Kuchen empfahl, als das Brot knapp wurde. Ukrainekrieg und Irankrieg, zwei unnötige Kriege, bezahlt und ausgehalten von der Bevölkerung. Die Ursache sind nicht die Völker, sondern die machtgierigen, inkompetenten Politiker. Die müssen ausgetauscht werden. Schnellstens und radikal. Ich prophezeie: Trump wird die Midtern-Elections verlieren, genau wie er diesen, ihm von Netanjahu aufgenötigten Krieg, verlieren wird. Und in der Ukraine geht alles weiter wie bisher, and the winner is - Wladimir Putin.

Ja. lieber Herr Funke, diesen Eindruck habe ich auch.
Die negativen Folgen scheinen ihm keines Zweifelns u. Nachdenkens wert zu sein, Hauptsache: Wir zeigen Stärke und treiben die Gewinne der Rüstungsindustrie in ungeahnte Höhen!
Was kümmern Fritze die Sorgen seiner Durchschnittsbürger?! Ihn betrifft es ja nicht, wenn die Sprit- u. Gaspreise durch die Decke gehen. Sollen die Bürger doch froh sein, daß er ihnen die gefährliche AfD vom Leibe hält, welche Deutschland den Russen in den Rachen werfen will!
Auf Knien sollten sie ihm dafür danken.
Ja, lieber Herr Funke, es sind immer die "machtgierigen und inkompetenten Politiker", die ganze Völker aufeinander hetzen u. leichtfertig Kriege beginnen - nicht die Völker selbst. Denn sie müssen - meist jedenfalls - nicht mit dem Leben sowie materiellen Verlusten für den Krieg bezahlen.
Wenn ich auch der Meinung bin, daß das iranische Regime gestürzt gehört, so kann ich doch nicht alle Mittel gutheißen, die diesen Sturz herbeiführen sollen.

Bernhard Homa | Mi., 4. März 2026 - 11:56

Da kann Herr Resing so viel panegyrische Wortklauberei betreiben wie er will: Der Bundeskanzler bietet, zum wiederholten Male, das Bild eines prinzipienlosen Opportunisten, der sich vor der Macht bückt – von der Standhaftigkeit eines Schröder ist er Lichtjahre entfernt! Übrigens ist es gerade Merz (+ vdL), der durch seine Liebedienerei ggü. Trump permanent die EU spaltet. Welche strategischen Ziele wurden denn dadurch erreicht? Da bleibt dann nur das Fabulieren über angeblich "tolle" Ergebnisse im Hinterzimmer. Trump respektiert ohnehin nur Stärke, was andere schon demonstriert haben (China).

Alles in allem: ein Artikel, der eher zu einem CDU-Pressesprecher statt kritischem Journalismus passt.

C. Schnörr | Mi., 4. März 2026 - 13:46

... gebe ich mal Herrn Resing, dessen CDU Nähe stetig auffällt, Recht: Die sonst immer bemängelten Realitätsferne der Berliner Blase hat bei diesem Auftritt Herr Merz nicht gezeigt. Auf internationaler Bühne Flagge zu zeigen, dabei aber ganz kleine Brötchen zu backen angesichts des eigenen Niedergangs im Steilflug, ist nur angemessen.

