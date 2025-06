Insofern atmen politische Vereinbarungen – „Deals“, um im Jargon des amerikanischen Präsidenten zu bleiben – stets den Geist des Unverbindlichen: Was heute gilt, kann morgen schon ins Gegenteil verkehrt sein. Der Goldstandard im großflächig vergoldeten Oval Office ist vielmehr die Performanz, und insofern fiel auch der Auftritt des deutschen Regierungschefs am Sitz seines Amtskollegen eher in die Kategorie Infotainment.