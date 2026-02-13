Friedrich Merz
Friedrich Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz / picture alliance / dts-Agentur | -

Friedrich Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz „Das transatlantische Vertrauen gemeinsam wiederbeleben“

Der Bundeskanzler eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz mit einem Plädoyer für einen transatlantischen Neustart. Aber sein Anerkennen der neuen Welt der Machtpolitik bleibt erkennbar unvollständig.

VON FERDINAND KNAUSS am 13. Februar 2026 4 min

Bundeskanzler Friedrich Merz hat zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten, die zweifellos als Antwort auf die ein Jahr alte Eröffnungsrede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance gelten kann. Dieser hatte die europäischen Verbündeten mit heftiger Kritik am Zustand der Demokratie und der Zerstörung der Meinungsfreiheit in Europa verstört. Merz, der erkennbar aufgeregt und in abgehackten Sätzen vortrug, vermied es, die US-Regierung direkt zu kritisieren, die nur durch Außenminister Marco Rubio vertreten ist.

Hans Jürgen Wienroth | Fr., 13. Februar 2026 - 19:23

Deutschland (& die EU) wollen „Weltmacht“ spielen, mit den großen China, Russland & den USA in einer Liga spielen, als „gleichberechtigter Partner“ anerkannt werden. Allerdings will die EU (& D mit) durch Regulierung die Welt in ihrem Sinne beeinflussen. Geht mehr Überheblichkeit?

In China kauft man Waren, weil sie billig sind, geht jedes Sicherheitsrisiko ein & zerstört eig. Industrie. In Russland bezog man billige Energie. Beides gegen den Wunsch der USA, die sich damit auch bedroht sahen. Verteidigung erwartet man dafür vom „Partner“ USA zum Nulltarif. Das eingesparte verschleudert man in sozialistischer Manier in der Welt, baut einen „Vielvölker- & Multi-Kulti-Staat mit all den Konflikten. Kritik daran wird durch Finanzierung von sog. „NGOs“ & Beschränkung des „Sagbaren“ verhindert. Das Ganze nennt man dann „unsereDemokratie“.

Kritik von „Freunden“ wird sich verbeten, dafür kritisiert man selbst ohne Grenzen. Der Bürger wählt anders & erhält weiter dieselbe Politik wie bisher.

