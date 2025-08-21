- Norwegen in der Nobelpreis-Zwickmühle
US-Präsident Trump wünscht sich den Friedensnobelpreis. Besonders für den norwegischen Finanzminister und Trump-Vertrauten Jens Stoltenberg wird das zum Problem. Denn politischer Druck auf das Preiskomitee verbietet sich. Aber ein übergangener Trump könnte sich mit Zollerhöhungen rächen.
Für die Verhandlungen um einen Waffenstillstand im Vietnamkrieg erhielt US-Außenminister Henry Kissinger im Jahr 1973 den Friedensnobelpreis. Die Verleihung war umstritten, schon damals wurde Kissinger als Sicherheitsberater von Präsident Richard Nixon für Entscheidungen wie das Flächenbombardement des asiatischen Landes verantwortlich gemacht – zwei der fünf Komitee-Mitglieder in Oslo traten darum zurück. Auch der Ausgezeichnete selbst zeigte offiziell Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Verleihung und nahm den Preis nicht persönlich entgegen. Sein Gegenüber, der nordvietnamesische General Le Duc Tho, lehnte ihn ganz ab.
Ginge es nach Donald Trump, so würde er selbst am kommenden 10. Dezember, am Todestag von Alfred Nobel, diese Auszeichnung bekommen. Die Parallelen zu Kissinger sind offensichtlich – es geht um die Verhandlung um einen Waffenstillstand, den die Weltöffentlichkeit beschäftigt –, und auch im Jahr 1973 war der Konflikt noch nicht gelöst.
