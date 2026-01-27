Sderot
In Sderot, nahe der Grenze zum Gaza-Streifen / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Leo Correa

Frieden per Dekret? Israel setzt nur begrenzte Hoffnung in Trumps Friedensrat

Während US-Präsident Trump mit seinem „Board of Peace“ Frieden im Nahen Osten verordnen will, sind in Israel viele Menschen skeptisch, ob internationale Kontrolle reale Sicherheit verschafft.

VON TAL LEDER am 27. Januar 2026 9 min

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

Mit einer Mischung aus Diplomatie, politischem Kalkül und internationaler Bühne versucht der US-Präsident Donald Trump seit 2025, seinen Einfluss im Nahostkonflikt wieder in den Vordergrund zu rücken. Diesmal nicht nur als republikanischer Machtpolitiker, sondern als Architekt eines neuen institutionellen Rahmens für den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, insbesondere im Gazastreifen. Ausgangspunkt dieses Vorstoßes ist Trumps Überzeugung, dass frühere Friedensinitiativen weniger an fehlendem politischen Willen als an mangelnder Durchsetzungskraft gescheitert sind: zu viele Akteure, zu diffuse Verantwortlichkeiten, zu wenig Kontrolle über die Umsetzung vor Ort.

Liebe Leserinnen und Leser,
Ernst-Günther Konrad | Di., 27. Januar 2026 - 13:37

Ich hoffe nicht, die Skepsis beruht nur auf dem Umstand, dass auch die israelische Regierung eben nicht alles dran setzen wird endlich Frieden zu machen. Natürlich ist dieser Jahrtausende alte Konflikt zwischen diesen Religionen/Völkern, der 1948 eben nur durch Landnahme und die damalige britische geopolitische Entscheidungen den Ursprung des Dilemmas in der Neuzeit begründet, nicht gleich zu lösen. Das bräuchte mehrere Generationen. Nur alles was die Waffen schweigen lässt muss auch gefördert und genutzt werden durch miteinander reden endlich diesen Wahnsinn zu beenden. Da müssen alle mitmachen. Und wenn es dieser Rat hinbekommen sollte okay. Und wenn nicht? Dann war es jeden Versuch wert. Deshalb nicht alles von vorne herein schlecht reden oder mit totaler Skepsis überziehen. Alle müssen wollen, sonst wird das nichts.

