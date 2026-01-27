- Israel setzt nur begrenzte Hoffnung in Trumps Friedensrat
Während US-Präsident Trump mit seinem „Board of Peace“ Frieden im Nahen Osten verordnen will, sind in Israel viele Menschen skeptisch, ob internationale Kontrolle reale Sicherheit verschafft.
Mit einer Mischung aus Diplomatie, politischem Kalkül und internationaler Bühne versucht der US-Präsident Donald Trump seit 2025, seinen Einfluss im Nahostkonflikt wieder in den Vordergrund zu rücken. Diesmal nicht nur als republikanischer Machtpolitiker, sondern als Architekt eines neuen institutionellen Rahmens für den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, insbesondere im Gazastreifen. Ausgangspunkt dieses Vorstoßes ist Trumps Überzeugung, dass frühere Friedensinitiativen weniger an fehlendem politischen Willen als an mangelnder Durchsetzungskraft gescheitert sind: zu viele Akteure, zu diffuse Verantwortlichkeiten, zu wenig Kontrolle über die Umsetzung vor Ort.
